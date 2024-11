Revue de presse : Le projet de Loi de finances 2025 à la une

L’examen du projet de Loi de finances 2025 dans des ‘’délais exceptionnels’’ est au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l’Agence de presse sénégalais (APS).

EnQuête signale qu’après que le Premier ministre et président de Pastef a obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale, le président de la République a demandé au gouvernement en particulier au Premier ministre et aux ministres concernés de ‘’finaliser la présentation du projet de Loi de finances 2025’’.

Selon le quotidien Le Soleil, ‘’le président de la République déclenche le compte à rebours’’ pour la finalisation du projet de Loi de finances 2025.

En Conseil des ministres, mercredi, ‘’le chef de l’Etat a demandé au gouvernement de finaliser le projet de budget 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels’’, rapporte le journal.

Après la victoire de Pastef aux législatives, Le Quotidien souligne que ‘’le président de la République instruit le gouvernement à se mettre au travail pour faire face aux urgences’’.

Le président Faye a ‘’demandé au Premier ministre, au ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, et au ministre des Finances et du budget, d’accélérer la cadence afin de finaliser la préparation du projet de Loi de finances pour l’année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels’’.

Le journal rappelle qu’à pareille époque l’année dernière, ”le top de départ du marathon budgétaire 2024 avait été déjà donné par les députés de la 14ª Législature (…)’’.

Selon L’Info, ‘’le président Bassirou Diomaye Faye accélère la cadence’’.

‘’La voie est balisée désormais pour le régime du président Diomaye Faye, qui, après son plébiscite à la présidentielle vient d’obtenir la majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Ayant les coudées franges, le chef de l’Etat et son Premier ministre ont décidé en conseil des ministres, hier, d’appuyer sur l’accélérateur en vue de la transformation systémique et le développement inclusif du Sénégal qu’ils ont promis et sur lesquels ils sont très attendus. Ainsi, des instructions ont été données pour mettre la machine en marche, en commençant par le projet de loi de finances pour l’année 2025, qui, selon le chef de l’Etat sera +ехаminé dans des délais exceptionnels+’’, écrit le journal.

L’As met en exergue le taux de prévalence du Vih dans la région de Kolda. ‘’Le conseil national de lutte contre le sida (Cnls) a initié une caravane de presse pour montrer les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre les VIH et son corollaire, et relever les comportements positifs favorables à l’élimination de la transmission mère-enfant du Sida. Il a été noté que plus de 1 800 personnes sont suivies dans la file active depuis 2006 dans la région de Kolda’’, écrit le journal.

Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien dresse le portrait du nouvel Evêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga.

‘’Entre rizières et pâturages du Kassa, dans le département d’Oussouye, s’élève un homme. Mgr Jean-Baptiste Valter Manga n’est pas seulement le nouveau visage de l’église diocésaine de Ziguinchor. Il est aussi l’incarnation vivante d’une promesse : celle d’une foi enracinée dans sa terre natale, nourrie par l’histoire de son peuple et portée par une grâce inébranlable. Dans les terres ancestrales du Kassa, entre Carounate et Oukout, se dessine le portrait d’un homme dont le destin dépasse les horizons villageois. Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, cinquième évêque du diocèse de Ziguinchor, incarne une histoire où la grâce divine et l’engagement personnel se rencontrent’’.

Source : APS