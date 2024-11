Elle découvre que son mari est infidèle…sa vengeance est terrible (regardez)

« J’ai découvert que mon mari était infidèle et voici comment j’ai décidé de me venger (il n’en a aucune idée) »

Lorsqu’elle a découvert l’infidélité de son mari, cette femme a décidé de se venger de manière subtile et (très) méthodique. Son époux, qui n’a aucune idée de son plan bien ficelé, risque d’être surpris ! Voici son histoire.

On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. L’histoire de cette femme ne pouvait pas en être la meilleure illustration. Après cinq ans de mariage et une relation de longue date, cette internaute, qui a pris la parole sur Reddit, a découvert que son mari la trompait. S’il a d’abord demandé le divorce, il est finalement revenu « en rampant », la suppliant de lui accorder son pardon. Ce qu’il ignore, c’est que, pour lui faire payer son infidélité, elle prépare en secret une revanche sans précédent.

Si la trahison peut être dévastatrice, pour cette femme, elle a aussi été une source de motivation pour orchestrer une vengeance minutieusement réfléchie et manigancée. Cette utilisatrice, qui a choisi de rester anonyme, a partagé les détails de son plan sur Reddit comme le rapporte le Sun. « Il pense que tout est derrière nous, mais je mets de côté 500 dollars chaque mois depuis son compte, en vue de le quitter et de partir un jour », confie-t-elle. En parallèle, elle s’est lancée dans une transformation physique pour, selon ses mots, « plaire à quelqu’un qui ne [la] prendra jamais pour acquise ».

Un faux profil sur les réseaux sociaux

Mais ce n’est que le début de son plan. Cette femme a eu une autre idée en tête. Et elle est pour le moins surprenante : elle a créé un faux profil sur le réseau social Snapchat pour entrer en contact avec son beau-père (soit le père de son mari) et le séduire. Ce dernier, toujours marié, est désormais en pleine liaison virtuelle avec cette identité fictive. « Je garde toutes les captures d’écran et les enverrai à la mère de mon époux avant mon départ », explique-t-elle.

Cette technique, que l’on nomme « catfishing », est l’une des escroqueries sentimentales les plus en vogue du moment. Elle consiste à créer un personnage fictif sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres dans le but de séduire une victime pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de gagner sa confiance et et de lui extorquer des faveurs (le plus souvent financières).

« Je ne laisserai plus jamais quelqu’un me tromper ou me rabaisser »

La vengeance de cette femme va-t-elle s’arrêter là ? Non. Son plan va également prendre une tournure beaucoup plus pratique. Leur maison, dont elle détient le bail, sera entièrement vidée par ses soins en décembre, au moment où son mari partira en vacances. Elle prévoit de changer les serrures et de se débarrasser de ses affaires.

Et ce n’est pas tout : « La voiture de ses rêves est à mon nom, grâce à mon meilleur crédit. Elle sera vendue et envoyée en Californie la même semaine où il sera en voyage », ajoute-t-elle, implacable. Pour elle, tout cela est une manière de reprendre le contrôle et de ne plus être une option de secours. « Je ne laisserai plus jamais quelqu’un me tromper ou me rabaisser », insiste-t-elle.

Cette revanche a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Si certains applaudissent son audace, d’autres remettent en question l’implication d’un autre membre de la famille. « S’en prendre à son beau-père est peut-être trop, mais je comprends pourquoi elle le fait », commente un internaute. Un autre utilisateur, admiratif, écrit : « C’est brillant. Tu montres à tous les infidèles qu’on ne joue pas impunément avec les sentiments des autres. Bravo ! »

Mais pour certains, elle aurait pu se contenter de partir et de quitter son mari, sans déclencher une telle tempête. Face aux critiques, la femme a décidé de répondre : « Ses parents savaient pour ses tromperies et n’ont rien fait. Ironiquement, il vénère ses parents et leur prétendu mariage parfait. » Une chose est certaine : son mari n’oubliera pas de sitôt les conséquences de son infidélité…

Source AUF