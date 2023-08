Rewmi Thiès : Fiasco de l’opération «Gnibissi»

Les Thiessois ont constaté, ce week-end, au Cybercampus de Thiès, que l’ancien ministre des Sports, Yakhoba Diatarra, et certains de ses «frères» et «sœurs» de parti ont eu toutes les peines pour mobiliser les troupes lors d’une rencontre politique dans le cadre de l’opération «Gnibissi». De hauts cadres de Rewmi dans le proche entourage de l’ancien Premier ministre justifient ce « fiasco » par le fait que l’image de Diatarra ne passe plus » plutôt que d’« un manque de fidélité dans l’engagement, de détermination et de loyauté aux côtés du président Idrissa Seck».

Pour les interlocuteurs du journal Le Témoin, « l’opération ‘’Gnibissi’’ ou ‘Retour au bercail des ex-camarades du parti’’, avec comme objectif de bâtir une large coalition en perspective de la présidentielle de 2024, est si chère à l’ancien Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) que quiconque badine avec cet impératif s’expose à la risée du public ». En tout cas, pour une opération «Gnibissi», on peut dire que Yankhoba Diattara n’a pas ramené grand-monde au bercail de Rewmi !