Rituel : Une étudiante enceinte tuée et mangée par un…Pasteur et une famille

Une jeune étudiante en dernière année d’arts du théâtre à l’Université d’État de Lagos (LASU) au Nigeria du nom de Favor Seun Daley-Oladele, a été tuée le mois dernier dans la communauté d’Ikoyi Ile à Ikire, dans l’État d’Osun. Elle était apparemment enceinte.

Après les enquêtes, trois suspects liés au meurtre de l’étudiante ont été interpellés par la police. La défunte aurait été tuée par un ancien élève du LASU, Owolabi Adeeko en collaboration avec sa mère Mme Adeeko et un prophète Segun Phillip, pour un rituel d’argent présumé.

Owolabi Adeeko, l’ami de l’étudiante, et sa mère auraient dévoré les parties du corps de la défunte afin de sortir leur famille du malheur.

Omojola Omotayo, qui a partagé l’histoire sur Facebook, a écrit: «#JUSTICE POUR FAVOR SEUN DALEY-OLADELE FAVOR SEUN DALEY OLADELE Agé de 22 ans, une étudiante en art du théâtre en 4e année de la LAGOS STATE UNIVERSITY (LASU) a été horriblement assassiné le 8 décembre 2019 à Ikoyi Ile à Ikire, dans l’État d’Osun.

Elle est rentrée chez elle pour voir ses parents, a assisté au service religieux le dimanche, tandis qu’avec ses parents ce dimanche-là, elle a reçu un appel de OWOLABI ADEEKO qui était un ancien étudiant de l’Université d’État de Lagos qui lui a demandé de le rencontrer à un endroit non divulgué.

Favor avait dit à ses parents qu’elle irait à l’école et qu’elle verrait un ami cet après-midi-là, cette personne était OWOLABI ADEEKO qu’elle avait rencontré il y a environ deux mois. Le même dimanche après-midi, elle a parlé avec son père et il lui a souhaité bonne chance pour son prochain examen final.

À partir de ce moment, tout a commencé à se succéder rapidement, son téléphone a cessé de passer, elle n’a retourné aucun appel et n’a appelé aucun de ses parents pour informer de son arrivée à l’école.

À l’insu des parents, elle avait été assassinée par OWOLABI ADEEKO, un ancien élève de LASU en collaboration avec un prophète SEGUN PHILLIP qui se trouvait être un ritualiste en série pratiquant son commerce satanique à Ikoyi Ile à Ikire, dans l’État d’Osun et une Mme ADEEKO qui est la mère d’OWOLABI ADEEKO.

Ces trois personnes et d’autres ont horriblement assassiné Favor SEUN DALEY OLADELE. Dans sa déclaration confessionnelle, OWOLABI ADEEKO a admis l’avoir invitée dans un lieu inconnu avant de l’emmener à l’hôtel Fortress à ikoyi ile, plus tard dans la soirée, OWOLABI ADEEKO et sa mère, Mme ADEEKO l’ont attirée au prophète SEGUN PHILLIP, présenté plus tard.

Favor a été droguée alors qu’elle était à l’hôtel, Owolabi a déclaré qu’en arrivant chez le prophète Segun PHILLIP, elle était déjà fatiguée, les trois ont simplement mis Favor sous l’arbre près d’un puits inachevé creusé pour la circonstance, le corps mutilé de Favor a été jeté à l’intérieur de ce puits.

OWOLABI ADEEKO a admis encore qu’il avait utilisé un pilon pour briser la tête de FAVOUR tandis que le prophète SEGUN PHILLIP a expliqué qu’il avait utilisé un couteau bien aiguisé pour trancher la gorge de Favor.

Le prophète Segun PHILLIP a également révélé dans sa déclaration qu’il lui avait arraché le cœur et certaines parties du corps pour cuisiner un ragoût indigène pour la mère d’OWOLABI ADEEKO.

Mme ADEEKO, une collaboratrice de ce programme diabolique, a admis avoir mangé le ragoût indigène appelé (Aseje) afin que ses malheurs familiaux puissent être changés et que sa famille et elle puissent devenir riches.

Encore une fois, il est important pour nous d’apprécier le bon travail des enquêteurs, mais ce qui est le plus gênant, c’est que le duo OWOLABI ADEEKO et le prophète SEGUN PHILLIP se vantaient qu’ils seront bientôt libérés par la police.

Nous appelons les Nigérians bien intentionnés à demander justice pour Favor SEUN DALEY OLADELE, nous appelons les étudiants nigérians à se lever par divers moyens pour exiger justice pour Favor.

Nous appelons les bonnes personnes de l’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE LAGOS à utiliser leur position pour demander justice pour Favor. Il a été dit que Favor était enceinte au moment de cet incident .. S’il vous plaît #justice pour feue Seun Daley Oladele et diffusez la nouvelle. Ces auteurs doivent être traduits en justice … # justiceforFavour-Oladele».