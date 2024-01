Rougeole : Sept (7) cas confirmés à Kaolack

Sept (7) cas de rougeole sont, depuis ce mardi, confirmés à Kaolack. Le district sanitaire de la région en réaction à cette endémie a initié une vaste campagne de vaccination des enfants de 06 à 59 mois. Dr Niène Sène, médecin du chef de district sanitaire de la région de Kaolack, est revenu sur cette contagion.

« Ces temps-ci dans le cadre de la surveillance épidémiologique, on a eu à enregistrer des cas confirmés de rougeole au niveau de Kaolack. Au total, nous avons eu à enregistrer 7 cas de rougeole. Ces 7 cas de rougeole confirmés ont été bien pris en charge dans les structures de santé. Et dans ce cas de figure, le district est en épidémie de rougeole. Il faut faire une riposte vaccinale. Et nous avons eu à faire une riposte vaccinale dans 5 postes de santé de la commune de Kaolack et Kahone, le weekend passé. Et cela nous a permis de vacciner plus de 6000 enfants âgés de 06 à 59 mois pour permettre d’endiguer l’épidémie. Parce qu’on sait que la rougeole est maladie très contagieuse, une maladie très grave parce qu’elle peut causer la mort ou des complications », a-t-il déclaré dans son propos repris par Pressafrik. Dans ce cadre, explique Dr Sène, il est très important « de faire dans la sensibilisation ». C’est ainsi que les médias locaux sont associés dans la campagne du programme élargi de vaccination (PEV).