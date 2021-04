Route Koungheul-Ribot Escale : toujours un danger pour les populations

La population de Lour Escale et ses environs vit, depuis plus d’une décennie, un calvaire indescriptible, une situation résultant de la mauvaise route qui relie cette localité a la RN1, vers Koungheul.

Les populations misaient tous leurs espoirs sur les engagements du Président de la République Maky SALL qui, lors de sa dernière visite à Bokky Dior (fief du Député Yaya SOW), emprunta cette même route jalonnée de bassins de rétention et nids de poules.

Que de promesses non tenues de la part de nos autorités locales jusqu’au plus haut sommet de l’Etat (Conseil municipal, Conseil départemental, Conseil des Ministres).

En effet, bientôt l’hivernage et, jusqu’à présent, les usagers de cette route d’une cinquantaine de kilomètres rencontrent d’énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Leur mobilité est réduite à cause du mauvais état du tronçon qui connecte ce terroir au reste du Sénégal.

Quatre heures d’horloge ne suffisent plus pour accomplir ce vrai parcours du combattant permettant de rallier Koungheul sur la RN1, avec tous les dangers que cela implique, notamment, les accidents de voitures et de motos, des pertes en vies humaines. Il est difficile, voire impossible, en cas d’urgence d’évacuer les malades et les femmes enceintes au district sanitaire de Koungheul.

Source Xibarubambouck