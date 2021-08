Royaume-Uni : une femme née d’un viol met son père violeur en prison

Mardi, un homme âgé de 74 ans a été condamné à onze ans de prison pour le viol d’une adolescente de 13 ans, il y a plus de quarante ans. L’enfant née de ce viol, abandonnée par sa mère biologique, avait réussi à la retrouver et la convaincre de porter plainte.

Un « traumatisme intergénérationnel ». Ce mardi 3 août, Carvell Bennett, un homme âgé de 74 ans, a été reconnu coupable du viol d’une adolescente de 13 ans, à Birmingham, en Angleterre. Un crime commis il y a plus de quarante ans. Il a été condamné à onze ans de prison, apprend-t-on dans la presse britannique, comme le tabloïd The Mirror. Il effectuera les deux tiers de sa peine en prison, et le reste en liberté conditionnelle.

De ce viol était né une petite fille, abandonnée à la naissance par sa mère biologique. Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans qu’elle a appris les circonstances de sa conception, en consultant son dossier d’adoption. Une découverte « terrifiante » : « l’incarnation de l’une des pires choses qui peut arriver à quelqu’un », a-t-elle déclaré face à la cour, cite une dépêche de l’AFP notamment reprise par Le Point.

Née d’un viol commis il y a plus de 40 ans

Faisant preuve d' »acharnement et de détermination », cette femme aujourd’hui quadragénaire a « cherché à obtenir justice dans cette affaire pour elle-même et pour sa mère », a déclaré le juge, Martin Hurst.

Elle a retrouvé sa mère biologique, et l’a convaincue de porter plainte contre l’homme qui l’avait agressée alors qu’elle n’avait que 13 ans. Elle a aussi milité pour que l’enquête soit réouverte.

« Un carnage »

« Parce que vous avez choisi de violer une enfant, on m’a volé mon identité de naissance du côté maternel et paternel », a reproché la quadragénaire à son père biologique. Ce dernier avait nié la paternité de cette enfant, mais les analyses ADN l’ont formellement identifié comme son père biologique.

« Carvel Bennett, vous avez causé un carnage total », lui a-t-elle adressé devant le jury, cite The Mirror. « Votre acte de violence a décimé toute relation potentielle entre ma mère biologique et moi, parce que vous aviez choisi de violer une enfant. […] Parce que vous aviez violé une enfant, je n’ai pu passer que sept jours à l’hôpital avec ma mère. Imaginez ce qu’a ressenti ma mère âgée de 14 ans quand elle a baissé les yeux et reconnu les traits de son agresseur. »

« Je suis plus qu’une preuve, plus qu’une témoin, plus que le produit d’un viol », a-t-elle aussi affirmé. « Je ne suis pas votre honte. »

De son côté, Carvell Bennett a nié le viol, affirmant que la relation avait été consentante, et qu’il pensait que la mère avait 16 ans, l’âge de la majorité sexuelle. Ce que le juge a estimé être « ridicule ». Il a refusé de présenter des excuses.