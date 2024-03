Saa Kadior aux 19 candidats : « Le Sénégal n’est pas à vendre »

Le Sénégal n’est pas à vendre

« La ronde des hyènes autour des cimetières, les képis qui ricanent et sur les routes le grondement sinistre des charrettes de haine ». Telle est le spectacle désolant qui s’offre sous nos yeux.

Des politiciens malhonnêtes, des soi disant journalistes qui portent des couleurs de parti sans en assumer l’adhésion, des chroniqueurs anti-modèles qui ne viennent de nul part enfin des juges prétendus sages mais sans sagesse veulent offrir ce joyau qu’est le Sénégal aux plus offrant.

Pourquoi sommes-nous tombés aussi bas ?

Cette nouvelle façon de faire de la politique qui consiste à cultiver la peur et de formater les cerveaux par le slogan d’anti- système véhiculé par un certain Sonko qui est l’expression la plus complète du système qu’il compte combattre. Il cultive la haine, diffamant sans preuves et piétinant indirectement sur les fondements de notre identité. Ils veulent nous imposer une pensée unique, menaçant toute personne qui ose rimer contre courant. L’agression de Madame Maïmouna Ndir est la plus récente de leur barbarie.

Notre pays est ainsi devenu une terre d’indiscipline, de violence, de menace et de manipulation.

Dès lors, tous les politiciens en quête de popularité ce sont rangés derrière le vendeur d’illusions qu’est Sonko. Ils comptent arracher le pouvoir ou le ramasser dans ce conglomérat de candidats, les uns plus ridicules que les autres. La complicité du Conseil Constitutionnel est flagrante et le pouvoir qui leurs est attribué est excessif. Devons-nous laisser ces 7 vieillards dans le vent, jouer avec notre destinée ?, je ne le pense pas, leur sélection abusive ne peut être cautionnée car la survie de notre pays en dépend.

Aucun orgueil mal placé ne sera toléré, encore moins un abus répété.

Quand au 19 miraculés qui s’obstinent à aller aux élections parce que conscients d’être favorisés et qu’ils perdraient cette opportunité si le Conseil joue franc jeu. Ce pays n’est pas à vendre ou à offrir à des gens qui, même dans leurs rêves les plus osés, ne s’imaginaient pouvoir arriver à briguer le suffrage des sénégalais. Le papier qu’ils gaspillent est largement suffisant…..

Penser qu’ils pourront par la manipulation s’offrir le commande de ce Sénégal n’est que pure utopie.

De quoi ont-ils peur pour refuser une plus sérieuse vérification des candidatures et l’intégration de ceux injustement recalés ???

Il y a anguille sous roche !!!

Notre dénominateur commun qu’est le Sénégal reste et restera au dessus du Président alors dès soi/disant sages de sauraient nous dicter leur lois.

Aucun prétendu criminel ne devrait bénéficier d’amnistie sans être jugé. Une sévère leçon doit leur être administrer afin de décourager ceux qui, demain seraient tentés d’emprunter la voie de la violence.

VIVVE LE SÉNÉGAL 🇸🇳

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple