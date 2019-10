Sadio Mané 10e joueur de l’histoire de Liverpool à atteindre…

Sadio Mané a inscrit son 50e but en Premier League sous le maillot de Liverpool samedi 5 octobre contre Leicester (2-1). Il est le 10e joueur de l’histoire du club à atteindre ce total. Le Sénégalais a également obtenu le penalty de la victoire dans les dernières secondes.

Liverpool caracole en tête du championnat d’Angleterre et place Manchester City, son dauphin, provisoirement à huit points grâce à cette victoire glanée ce samedi 5 octobre contre Leicester (2-1). Un succès qui porte la griffe de Sadio Mané.

Lancé en profondeur par James Milner, le Sénégalais s’en est allé remporter son duel avec Kasper Schmeichel en fin de première période (40e minute). C’est son 50e but en 100 matches de Premier League sous les couleurs des Reds, sans oublier ses 21 réalisations avec Southampton entre 2014 et 2016.

Un but et un penalty provoqué: Mané est indispensable

Sadio Mané est le 10e joueur de l’histoire de Liverpool à atteindre la barre des 50 buts en Premier League. Il rejoint Robbie Fowler, Steven Gerrard, Michael Owen, Luis Suarez, Fernando Torres, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Dirk Kuyt et Daniel Sturridge.

Pendant un peu plus de 10 minutes, le leader du championnat a pensé subir son premier accroc après l’égalisation de James Maddison (80e). Mais malgré une prestation poussive, Liverpool s’est imposé à Anfield Road, et c’est en grande partie grâce à Sadio Mané. L’attaquant a profité d’une erreur de la défense pour provoquer la faute de Marc Albrighton. L’arbitre a accordé un penalty mérité et James Milner a inscrit le but de la victoire (90+5e).

Liverpool s’envole en tête et chasse un record de Manchester City

Liverpool compte désormais huit victoires en autant de rencontres de championnat cette saison. Une série qui monte même à 17 succès de rang en comptant ceux glanés en fin de saison dernière. Le record de victoires consécutives, détenu par Manchester City (18), est tout proche.

Pour l’égaler, Sadio Mané et ses coéquipiers devront gagner sur le terrain de leurs rivaux, Manchester united, le 20 octobre. Si les Red Devils tombent à leur tour, alors Liverpool pourra s’emparer seul du record de victoires consécutives face à Tottenham le 27 octobre.