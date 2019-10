Me Oumar Youm se joue-t-il des travailleurs du PTB

Le Petit Train Bleu va siffler de nouveau après quelques jours d’arrêt dû à une grève. Ce règlement est possible grâce à l’engagement du Secrétaire d’Etat charge du train Mayacine Camara. Le mobile de ce mouvement d’humeur était dû à un retard de paiement de deux mois de salaire. Selon Oumar Sall secrétaire général des travailleurs du PTB (Petit Train de banlieue), le Ministre des Transports et du Désenclavement, Me Oumar Youm n’a pas été aimable et élégant en déclarant que les travailleurs sont très pressés en demandant leur salaire et ont été reçu par son Directeur de Cabinet pour régler cette situation. Ce qui est totalement faux. A en croire le syndicaliste, des pères de famille qui restent pendant deux mois sans percevoir leurs salaires ont des raisons de réclamer leur dus pour faire face aux charges familiales et à l’ouverture des classes.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’ils ont décerné une motion de satisfaction à Mayacine Camara secrétaire d’état.

Une bonne nouvelle pour les usagers du Petit Train Bleu de la banlieue qui étaient confrontés à d’énormes difficultés de transport.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn