Saint-Louis : Le scanner du Centre hospitalier régional reprend du service

La Direction du Centre hospitalier régional de Saint-Louis a annoncé la reprise de l’ensemble des examens au scanner, après la levée de la suspension temporaire des examens non urgents. Dans un communiqué, son Directeur précise que cette mesure avait été prise à titre préventif, afin de protéger l’équipement face aux coupures répétées d’électricité.

« La mesure prise était strictement préventive. Elle visait à protéger le scanner des conséquences des coupures répétées d’électricité, dans un contexte de défaillances récemment constatées sur le groupe électrogène de l’établissement », explique-t-il.

Selon lui, les examens urgents ont continué d’être assurés normalement.« Cette disposition temporaire visait à préserver la disponibilité de l’équipement pour les situations d’urgence et à garantir la continuité des soins ».

La Direction rappelle qu’une précédente panne du scanner avait entraîné une indisponibilité de près de trois mois, avec d’importantes conséquences pour les patients et l’hôpital. La mesure prise visait précisément à prévenir la survenue d’une situation similaire.

En lien avec les autorités, l’hôpital indique qu’un groupe électrogène a été mis à la disposition de l’établissement pour un fonctionnement optimal. « La suspension est par conséquent levée: l’ensemble des examens au scanner, urgents comme non urgents, reprend normalement », peut-on lire dans le communiqué.

La Direction réaffirme son engagement à assurer des soins de qualité et invite à la prudence dans le traitement et le relais des informations relatives au fonctionnement de l’établissement.

Elle remercie les populations, les usagers, les partenaires et les autorités pour leur compréhension et leur soutien.