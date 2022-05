Augmentation des salaires : And Gueusseum félicite le ministre des Finances

Communiqué ASAS AND GUEUSSEUM

Les témoignages quasi unanimes de l’effectivité des augmentations substantielles du salaire des agents de la Santé et de l’Action Sociale parvenus au Directoire de l’ASAS AND GUEUSSEUM par divers canaux, confirment l’application par le Gouvernement des accords signés le 10 mai 2022 au Ministère des finances par les deux parties Gouvernementale et syndicale portant sur les points à incidence financière de la plate-forme minimale revendicative de AND GUEUSSEUM.

Nonobstant quelques impairs liés à des problèmes de mise à jour de certains fichiers à corriger sans délai, AND GUEUSSEUM félicite le Gouvernement et remercie Mr le Ministre des finances pour les diligences qui ont permis dans un bref délai de matérialiser ces mémorables acquis syndicaux dont le mérite revient aux camarades pour la mobilisation dans la lutte avec discipline et courage.

Dans la même veine, le Directoire rappelle au Gouvernement la suite à donner dans les rencontres interministérielles (Finances-Santé-collectivités territoriales) envisagées pour l’extension de ces dites augmentations salariales aux personnels des Etablissements Publics de santé (Hospitaliers et non Hospitaliers) de même qu’à ceux des collectivités territoriales et autres démembrements de l’Etat tel convenu.

C’est aussi le lieu tout en se réjouissant de l’octroi pour la première fois de l’indemnité de logement aux agents de la Santé et de l’Action Sociale de rappeler au Gouvernement l’impérieuse obligation de respecter l’esprit et la lettre de sa création dans une approche inclusive de tous les agents de la Santé et de l’Action Sociale sans aucune discrimination négative car il s’agit du droit au logement dans une perspective de combattre la pauvreté en garantissant les moyens d’acquisition d’un toit à chaque travailleur.

En outre, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale est de nouveau interpellé sur la mise en œuvre des accords sectoriels Gouvernement- AND GUEUSSEUM du 25 avril portant entre autres sur la clé de répartition des ressources du CDS et les perspectives de formation continue.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM manifeste sa compassion aux familles éplorées des 11 bébés tragiquement rappelés à Dieu dans l’incendie du service de néonatalogie de l’hôpital de Tivaouane et se solidarise avec le personnel actuellement soumis à des interminables interrogatoires pour un mortel feu (court-circuit électrique selon les déclarations du MSAS sortant) qu’ils n’ont pas allumé à la recherche de probables agneaux d’un funèbre sacrifice.

C’est pourquoi, AND GUEUSSEUM en appelle aux camarades à plus de vigilance et de soutien par la mobilisation. A cet effet, l’ASAS salue l’engagement et la détermination des camarades de l’Union régionale de Thiès qui ont annoncé la couleur depuis les premières heures.

Enfin AND GUEUSSEUM félicite le nouveau Ministre de la Santé et de l’Action Sociale en l’occurrence le Dr Marie Khemesse Ngom NDIAYE pour sa nomination en lui rappelant que l’ASAS, sans baisser la garde, n’a jamais donné un chèque à blanc à un Ministre et la jugera sur les actes et non sur des proclamations de bonnes intentions car elle est aussi comptable du bilan de son prédécesseur qui l’avait bien promue depuis 05 ans à la prestigieuse et stratégique station de Directeur Général de la Santé publique (DGSP).

AND GUEUSSEUM réitère ses félicitations à l’ex Ministre Monsieur Abdoulaye Diouf SARR pour la signature des accords les plus substantiels tant au point de vue des plans de carrière des agents de la Santé et de l’Action Sociale qu’au point de vue (récemment) du système de rémunération en dépit des gaps, impairs et faiblesses inhérents à tout management.

Dakar, le 29 mai 2022

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM