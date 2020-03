Salaires consultants : Lizarazu 300.000 euros, Pierre Ménès…

Le marché des consultants foot en France paye très bien. Bixente Lizarazu est confortablement installé sur TF1, depuis 2009, avec un salaire qui serait d’environ 300 000 euros par an. Par contre, aucune folie chez Canal+ et beIN Sports. Pierre Ménès, journaliste devenu consultant vedette de la chaîne cryptée, se satisfait d’un salaire de 11 000 euros par mois, ce qui fait un total de 132.000 euros par an. Ces rémunérations n’ont toutefois rien de comparables avec ceux des consultants TV en Grande-Bretagne. Gary Lineker, désormais présentateur sur la BBC, émarge à 1,93 M€ par an, alors que Thierry Henry avait négocié sa saison sur Sky Sports à 4 M€ avant de devenir l’adjoint de Roberto Martinez en sélection belge. Quant à José Mourinho, il avait fait une pige de quelques jours payée 2 M€ par la chaîne russe RT lors de la Coupe du monde 2018…