Samba Ndong tape sur Mimi Touré : «Elle n’est pas un modèle»

Mimi sait que les sénégalais ne sont pas amnésiques. Le bruit de tes fanfarons reste toujours audibles.

Aminata Touré, après avoir voulu mettre en apnée notre République et fait subir de rude épreuve à notre parti lors des élections législatives, ne cesse de glisser dans la boue en racontant des inepties et des galimatias. Mimi, dans ses retrouvailles avec l’opposition, les sénégalais n’ont rien appris…

Les Sénégalais n’ont pas non plus rien oublié… Le drame de Aminata Touré est d’avoir pris, sur fond d’éloquence claudicante, le chemin politique d’une inévitable déperdition politique. Mimi a rejoint l’opposition au moment où il bat les plus grands records d’impopularité au Sénégal et dans le reste du monde. Elle-même, Mimi s’est dépouillée de toute sa crédibilité pour exhiber une autre nature, celle d’une personne charismatique mais trop pressée, intelligent et mal rusé qui dissimule mal son goût immodéré. Elle disait incarner la vertu et les autres, le vice…

Mimi n’est pas un modèle pour les sénégalais…

Aminata Touré ne sais-tu pas que l’arrogance majeur conduit fatalement à des réussites mineur et les réussites mineur sont des échecs fatals pour un arrogant majeur. La politique actuelle est émaillée par certains pratiques qui n’honorent personne… En politique, il nous faut un bon comportement et le minimum de pudeur… Pire, son pouvoir lui confère un sentiment d’invulnérabilité et de toute-puissance…

Cher Mimi, dire que voter Amadou Ba c’est voter pour le deuxième quinquennat relève d’une indignité éhontée et d’une malhabileté inqualifiable. Voter c’est pour assurer le développement économique et intégral, c’est assurer la continuité du PSE. Amadou Ba est un homme de symbiose et de consensus pour garantir la paix et la stabilité.

Ma très chère Aminata Touré, le deuxième quinquennat n’est plus à l’ordre du jour, ce débat est dépassé . Nous sommes en train de travailler et faire de notre mieux pour mettre tous les Sénégalais hors état de nuire. Nous travaillons pour le développement du Sénégal dans la paix et la stabilité.

Mimi est en quête de repère, elle a joué et elle a perdu, donc qu’elle assume. Le PM Amadou Ba est notre candidat pour 2024 et ne sera jamais ton alter-ego.

Samba Ndong

Responsable Apr Biscuiterie

Coordonnateur National de la Cojecar