Samuel Sarr est traumatisé par…Mimi Touré

Samuel Sarr ou des convictions fluctuantes d’un opportuniste traumatisé

Un des effets collatéraux du départ de mimi Touré de la présidence du Cese a été de permettre à nombre de bestioles politiques jusque-là tapies dans leurs trous d’en sortir et d’apporter des gages de fidélité à leur chef.

Au nombre de ces parasites on pourrait citer Samuel sarr. Son nom fait affleurer des souvenirs parmi les plus obscurs de l’ère Wade. Les autorités de la CREI l’avaient d’ailleurs jugé assez ténébreux et suspect pour faire figurer son nom en bonne place sur la liste des personnes à investiguer.

Eternel wadiste tel qu’il le proclamait urbi et orbi, il est dorénavant Mackyste invétéré. Après un passage à la case prison pour avoir trop légèrement accusé le mentor dont’ il veut s’attirer les bonnes grâces à tout prix. Preuve s’il en est besoin du caractère fluctuant des convictions de cet homme.

Dans un texte d’une longueur qui illustre une absence d’esprit de synthèse il reproche tout d’abord à Mimi touré une inexistence de base politique comme si lui en avait une. Il n’a occupé de fonctions que par la grâce et la légendaire générosité de Me Wade c’est-à-dire nommé par décret.

Que reproche-t-il à Mimi touré ? d’avoir rappelé des propos du maitre de Samuel. Cela est d’une telle évidence que PERSONNE n’en a trouvé à redire au sein de l’APR en dehors de deux pelés et trois tondus qui tentent de se faire les dents. C’est là tout le fort de ceux qui tentent de s’acheter une légitimité, une crédibilité aux yeux de leur bienfaiteur. C’est le signe particulier d’individus habitués à s’agenouiller puis ramper avant de se coucher littéralement. Pour des grâces.

Mais peut-on croire que la déclaration de Mimi Touré citant le président sall sur un 3é mandat soit la seule raison de cette longue interminable diatribe teintée de haine de jalousie ?

Samuel Sarr est en réalité traumatisé par Mimi. Cela remonte aux premières semaines de la traque des biens mal acquis. Quand, dégageant de très loin des relents d’affaires ténébreuses, il figurait au nombre des personnes à qui le pire semblait prédit. A cette époque, le ministre de la justice s’appelait Aminata Touré. Par conséquent, aux yeux des mis en cause à cette époque, seule Mimi avait dû les faire figurer sur cette liste peu enviable. Ce qui est loin de la réalité.

D’avoir imaginé un seul instant des enquêteurs fouiner dans ses tractations toutes plus obscures les unes que les autres. La perspective d’une dèche quasi certaine a suffi pour perturber un homme parmi les plus ténébreux de notre classe politique.

Ce n’est pas l’affaire de Mimi Toure mais plutôt de la psychiatrie. La longueur de sa diatribe est la preuve s’il en est besoin d’un cas à recommander fortement aux maitres de l’art

Macoumba Mbodji