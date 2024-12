Samuel trahi, Khadim Ba trahi…WAE, la centrale fatale

Le Sénégal est un pays où être un capitaine d’industrie équivaut à être maudit pour l’éternité. Des grands patrons de l’industrie, on n’en voit plus. Les « Bara Tall » font leurs affaires dans la plus grande discrétion pour ne pas éveiller le monstre broyeur. Samuel Sarr vient de l’apprendre à ses dépens. Et avant lui, Khadim Ba a été broyé par une force qu’il n’a pas vu venir. Ces deux ont été trahis par des proches avant d’être livrés au monstre. Aujourd’hui du fin fond de leur cellule, ils cherchent toujours des réponses à leurs questions…Qui est ce monstre et que veut-il ?

Un monstre invisible veut s’accaparer de la West Africa Energy (WAE) qui est une centrale électrique réalisée à 95% par le golden boy Samuel Sarr, le meilleur conseil en finances du continent qui a su mobiliser près de 300 milliards pour faire baisser les factures d’électricité des sénégalais en leur offrant ce bijou électrique, le premier en Afrique de l’Ouest. Mais malheureusement son rêve s’est transformé en cauchemar. Il a été trahi et livré à un monstre. La trahison est sortie de ses flancs. Il a nourri les ambitions d’un traître qui a su le détrôner.

Samuel Sarr n’est pas seul dans cette mésaventure. Un autre champion d’industrie a fait aussi les frais d’une haute trahison dans son propre bureau. L’homme qu’il a nourri, gratté, blanchi et maquillé, est devenu le meilleur ami de ses ennemis. Aujourd’hui, ce traître a été porté à la tête de la centrale électrique au grand bonheur des tombeurs de Samuel Sarr. Les deux champions d’industrie sont dans les liens de la détention préventive et risquent d’être dépouillés par le monstre qui va se régaler du travail accompli par les traîtres de cette centrale fatale qui avale tout sur son passage.

Nos confrères du journal numérique, Afrique confidentielle ont informé sur le plan de liquidation de Samuel Sarr dans un premier temps : « L’objectif (NDLR : des traîtres) c’était d’écarter monsieur Sarr pour placer un candidat du commerçant à la tête de la directrice générale (NDLR : de WAE). Cette proposition a été déjà faite à Samuel Sarr qui avait totalement refusé. Car lui aussi était prêt à partir mais à condition qu’on nomme son candidat pour le remplacer ». Et ce même journal d’informer sur la trahison faite à Khadim Ba…

« Ce samedi 30 nocturne 2024, lors de la réunion du conseil d’administration, Monsieur Abdou Karim DIOP a été nommé par une partie des actionnaires. Ce dernier fut un des plus propres collaborateurs de Khadim BA Locafrique. En acceptant ce poste, Abdou Karim Diop vient d’officialiser sa trahison contre son collaborateur Khadim Ba en détention à Reubeus. » extrait du journal numérique Afrique Confidentielle. C’est ce même journal qui a révélé une contre-expertise qui remet en cause le rapport du cabinet Mazars sur lequel le juge s’est appuyé pour accuser Samuel Sarr d’abus de biens sociaux.

Pourquoi cette contre-expertise n’a jamais été évoquée ni par le procureur ni par le magistrat instructeur. Ils ont tout bonnement conduit Samuel Sarr en prison tout en sachant qu’une contre-expertise le dédouanait : « Le rapport de Mazar a été démonté par une contre-expertise qui écarte tout argument de détournement ou de malversation. Mieux, la contre-expertise a rappelé qu’au-delà des 16 milliards apportés par les actionnaires, Samuel Sarr a apporté plus de 250 milliards pour réaliser cette centrale. A la veille du Magal 2024, les tests ont été réalisés avec succès en présence de tous les partenaires étrangers et de la Senelec ».

West African Energy (WAE), une centrale fatale qui a conduit directement en prison un conseil en finances en prison malgré des preuves qui l’innocentent. Cette même centrale a retourné un fidèle compagnon du directeur de Locafrique contre son bienfaiteur. Et tout cela au profit d’un monstre qui est loyalement servi aveuglément par des actionnaires véreux. Le monstre n’a pas encore montré son visage. Il demeure toujours invisible.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn