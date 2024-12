Ghana : un candidat à la présidentielle juge le football comme une perte de temps

Nana Kwame Bediako, le leader du mouvement politique ghanéen The New Force et l’un des 13 candidats aux élections du 7 décembre, a déclenché un débat en affirmant que regarder un match de football pendant deux heures est une perte de temps.

Selon M. Bediako, plus connu sous le nom de Cheddar, passer deux heures à regarder du football presque tous les deux jours équivaut à 1000 heures de temps perdu en un an . Il souligne que ce temps pourrait être mieux investi dans des activités plus productives.

« Je pense que tout d’abord, si vous passez deux heures à regarder du football presque tous les deux jours, en un an, vous aurez passé 1000 heures de votre temps », a-t-il déclaré sur GTV, cité par My Joy Online.

« Ou 500 heures de votre temps à regarder du football pour lequel quelqu’un est payé 500 000 dollars par semaine, mais vous le regardez gratuitement et vous y consacrez vos heures », a-t-il ajouté.

« Je ne pense pas que ce soit un bon investissement, car votre temps est votre atout le plus précieux et vous devez l’utiliser de manière judicieuse. »

M.Bediako propose une approche plus équilibrée, encourageant les jeunes à consacrer leur temps à des activités qui favorisent leur développement personnel et professionnel . Il estime que le football peut être un outil puissant pour le développement social et économique, mais qu’il ne doit pas être considéré comme une fin en soi.

Le Ghana est un pays passionné de football, et la plupart des jeunes passent leur semaine et leurs week-ends à regarder les matchs à la télévision . Cependant, M. Bediako invite les jeunes à réfléchir à la manière dont ils utilisent leur temps et à considérer des alternatives plus productives.

En fin de compte, les propos de M. Bediako visent à encourager les jeunes ghanéen à prendre conscience de l’importance de leur temps et à l’utiliser de manière judicieuse.

Alors que le Ghana se prépare à aller aux urnes le 7 décembre, les idées de M. Bediako sur l’utilisation du temps pourraient inspirer une nouvelle génération de leaders.

