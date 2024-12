Scandale au Vatican : des religieuses se livrent à des relations amoureuses

Le Vatican a expulsé un groupe de religieuses du Texas à la suite d’un différend entre les sœurs et l’évêque de Fort Worth, Michael Olson, après avoir accusé leur révérende mère d’avoir rompu ses vœux de chasteté avec une liaison amoureuse en ligne.

Olson a enregistré son interrogatoire d’avril 2023 de la Mère Supérieure Teresa Agnes Gerlach dans son couvent d’Arlington, au cours duquel elle semblait admettre une relation téléphonique consensuelle longue distance avec le père Philip Johnson, un ancien prêtre à la retraite du diocèse de Raleigh, en Caroline du Nord.

L’évêque a affirmé qu’en s’engageant dans une relation de sexting, Gerlach avait commis des péchés d’adultère en violation du sixième commandement et de son vœu de chasteté, selon Chron.

En octobre, le chef catholique chargé de superviser les religieuses a dissous l’ordre religieux et, le 28 novembre, le Dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique – un groupe au sein de l’Église catholique qui supervise les questions relatives aux ordres religieux – a émis un décret de suppression du monastère des Carmélites déchaussées d’Arlington, rapporte KERA News.

Cela signifie que le monastère est « éteint » et n’est plus reconnu par l’Église catholique, et les femmes qui vivent au couvent ne sont « ni des religieuses ni des carmélites, malgré leur auto-identification publique continue du contraire », a écrit Olson aux fidèles le lundi 2 décembre.

Il a déclaré que toutes les messes et tous les sacrements célébrés au monastère sont par la présente « illicites et célébrés sans facultés ou permission de ministère » au sein du diocèse.

Olson a ensuite averti que les catholiques auraient « gravement tort » et « porteraient préjudice à l’Église » en assistant aux services au monastère.

« Les actions des anciennes religieuses ont causé une blessure profonde dans le Corps du Christ », a-t-il écrit. « Je vous demande à tous de vous joindre à moi pour prier pour la guérison, la réconciliation et la conversion de ces femmes qui ont abandonné la vie religieuse consacrée et qui, par leurs actions, ont notoirement dérogé à toute communication avec l’Église catholique. »

Mais les religieuses ont apparemment ignoré le décret du Vatican.

Elles ont accusé à plusieurs reprises Olson de vouloir prendre le contrôle de leur propriété d’Arlington de 72 acres, d’une valeur de 3,8 millions de dollars.

Les religieuses ont même poursuivi le diocèse de Fort Worth et l’évêque Olson en mai 2023 pour 1 million de dollars pour violation présumée de la vie privée et atteinte au bien-être physique et émotionnel des sœurs.

Le mois suivant, Olson a renvoyé Gerlach de la vie religieuse, affirmant qu’elle avait admis avoir commis une conduite sexuelle non spécifiée lors d’une conversation vidéo avec Johnson, mais qu’aucun acte physique n’avait jamais eu lieu.

« J’ai fait une horrible, horrible erreur », dit Gerlach sur l’enregistrement, selon une transcription partielle publiée par le Fort Worth Star-Telegram, qui décrit sa voix comme « à peine audible ».

Un avocat représentant le couvent a depuis affirmé que Gerlach était « sous de lourds médicaments suite à une procédure » après avoir été hospitalisée pour des crises d’épilepsie et ne se souvenait pas de sa déclaration aux enquêteurs.

À l’époque, Olson a tenté de démettre Gerlach de ses fonctions et, en avril 2024, le Vatican a nommé Mère Marie de l’Incarnation, présidente de l’Association du Christ-Roi aux États-Unis, comme « supérieure légitime » pour « exercer la pleine gouvernance » sur le monastère.

Mais les religieuses ont plutôt cherché à garder Gerlach comme chef et ont annoncé leur nouvelle affiliation à la Fraternité Saint-Pie X en septembre.

Elles ont ensuite qualifié le renvoi de Mère Marie de « point discutable ».

« Les vœux que nous avons prononcés devant Dieu ne peuvent être ni annulés ni retirés », ont déclaré les religieuses, selon le Dallas Morning News. « En vertu de ces vœux, nous Lui appartenons et sommes à Lui. »

« Étant donné que nous prions chaque jour pour le Saint-Père, le pape François et notre Ordinaire, Michael Olson, toute affirmation selon laquelle nous nous serions éloignés de la foi catholique est ridicule », ont-elles poursuivi.

L’avocat Matthew Bobo, qui représente les religieuses, a déclaré qu’elles étaient désormais « à l’abri des efforts de l’évêque Olson et qu’elles continuaient à se consacrer à leur vie de prière contemplative. »

Source AM