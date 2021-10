Sandiara : L’effondrement d’un baobab tue deux adolescents

Un drame a eu lieu à Ngomène dans le village de Sandiara hier lundi. L’effondrement d’un baobab a causé la mort de deux adolescents dont M. Ngom et C. Ndiaye, âgés respectivement de 15 et 16 ans et deux blessés, informent nos confrères de PressAfrik.

L’arbre centenaire qui se trouvait à la place publique du village s’est effondré faisant deux victimes. À ce moment, l’équipe du village avait organisé un regroupement pour les « Navetanes », sous le baobab.

L’endroit constituait le point focal de l’équipe avant de prendre le départ vers la commune où se tenait la compétition. Après le départ de l’équipe, les deux adolescents étaient restés sous l’ombre de l’arbre pour jouer. Malheureusement, le baobab s’est effondré, les tuant sur le coup. Deux autres personnes seraient blessées, ils ont été évacués au centre de santé de Sandiara, avant d’être acheminés vers l’hôpital départemental de Grand-Mbour.