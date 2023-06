Le Sénégal à feu et à sang…Voici les ennemis de la République

L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko est en train de coûter très cher aux sénégalais. L’annonce du verdict a provoqué une explosion de colère dans les rues du pays. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été condamné à deux (2) ans pour corruption de la jeunesse. Ce qui n’a pas été du goût de ses souteneurs. Depuis jeudi, ils se sont lancés dans des manifestations sanglantes. Des manifestations qui ont fait sortir les ennemis de la République de leur trou.

Il y a des personnes qui ne veulent qu’une chose : voir le Sénégal être à feu et en sang. Du matin au soir, ils ne font que semer la haine et la violence dans le cœur des sénégalais. Leur haine pour Macky Sall alimente leur discours de violence. Leurs discours dangereux sont de plus en plus suivis par une jeunesse perdue. Ces personnes qui se cachent derrière internet, profitent de la faiblesse des jeunes pour les envoyer à la mort. le sang des jeunes alimente une révolution personnelle.

Niché aux États-Unis, Ousmane Tounkara fait partie de ces personnes qui passent leur temps à inciter les jeunes à s’en prendre au régime en place et aux personnes qui l’incarnent. À chacune de ses sorties, il invite les jeunes à descendre dans les rues. Pendant ce temps, monsieur se la coule dans son petit coin douillet. Ce fervent souteneur de Ousmane Sonko n’a aucune considération pour la vie des sénégalais. À l’abri, il n’ose pas mettre le pied au Sénégal pour porter le combat de Pastef.

Mais il peut demander aux jeunes d’aller se faire tuer. Mais avant Ousmane Tounkara, il y a Akhenaton. Il n’y a qu’à faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir combien cet homme est mauvais. S’il ne lance pas des appels à la violence, il est en train d’insulter les Khalifes. Tout ce qui sort de la bouche de cet homme est pure mensonge. Depuis l’éclatement des manifestations, il n’hésite pas à pousser les jeunes à l’extrême. Plus grave, cet homme est suivi par beaucoup de jeunes dans ses délires meurtriers.

Tout comme Tounkara, Akhenaton de son vrai nom Ousseynou Seck est bien installé dans la capitale française. Jamais il n’a pris part à des manifestations organisées contre le régime en France. On ne l’entend que sur YouTube s’adonner à son sport favori : le mensonge. Cet homme qui a la nationalité Française, pousse les jeunes Sénégalais à la mort. Il s’accroche aux réseaux sociaux pour survivre. Il ne vaut pas un kopek en France. Alors comment ce Français peut-il se prévaloir le droit d’être la voix des sénégalais ?

Lansana Fofana dit Kayz Fof ferme la liste des meneurs à l’étranger. Depuis son petit canapé en France, il ne cesse de trouver des mensonges à distiller. Il a tellement attaqué le porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké qu’il est devenu persona non grata chez les mourides. Pour mieux se faire voir, cet ancien rat de métro s’est lancé dans la politique anti-impérialiste. Tout comme Guy Marius Sagna, il s’attaque sans cesse à la France. Il n’hésite aussi pas à se mêler de la politique sénégalaise.

Et pourtant Kayz Fof ne vaut pas grand chose. Cet homme passait tout son temps à quémander de l’argent dans le métro parisien. Son métier était de faire passer des messages contre les colons dans le métro. Malheureusement, personne n’écoutait ses idioties. Il a attendu l’arrivée de Sonko pour renaître. Cet homme ne travaille pas à Paris. Il vit de l’aide de l’Etat français et insulte ce même Etat. Dans ses moments troubles, il tente de se faire un nom.

Sur ses réseaux sociaux, il pousse les jeunes à marcher sur le «Macky». Sur Facebook, il les incite à aller au Palais (voir capture ci-dessus). Non sans savoir qu’une telle idiotie va causer la mort de plusieurs jeunes. Voilà une partie de l’armée virtuelle de Sonko établie à l’étranger. Toute cette racaille se rencontre dans un petit restaurant du 18e arrondissement de Paris pour discuter de l’avenir d’un pays souverain.

Ces langues de mauvaise augure sont secondées par des poltrons au Sénégal. Et Outhmane Diagne en est l’incarnation. Cet exilé s’est donné comme mission de pousser les jeunes à leur mort. Sur Facebook, il utilise tous les stratagèmes possibles pour demander aux jeunes de mettre le pays à feu. Et pourtant, le «courageux» administrateur de la mafia Kacc Kacci se cache depuis plus d’un mois. Il n’a jamais été sur le théâtre des opérations. Et il se donne le droit de définir la feuille de route de la «révolution».

Les jeunes doivent être conscients que ces personnes ne vont les mener qu’à la mort. Ils sont loin d’être intéressés par l’avenir du pays. Comme l’avait laissé entendre Outhmane Diagne, ils attendent le moment du partage des postes pour faire leur apparition. Voilà les véritables ennemis de la République. Ces personnes ne sont dignes d’aucune confiance…Ils doivent être combattus !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru