Révélations ! Des manifestants ne parlaient ni wolof ni Francais… affair bou graw

Ils sont venus d’ailleurs pour saccager la capitale Sénégalaise. Dakar était la proie de manifestations lancées par l’opposant Ousmane Sonko. Les Patriotes avaient répondu massivement à l’appel de leur leader qui venait d’être condamné à 2 ans de prison ferme. Il y avait le feu partout…Mais il y avait aussi du sang. Les édifices publics non encore parachevés ont été saccagés par une horde de manifestants. Et près de 30 jeunes avaient pris d’assaut les installations du BRT à liberté 6. Et les riverains sont frappés par l’agressivité de ces jeunes et la langue qu’ils parlaient… Des gens venus d’ailleurs.

Lorsque les manifestants se sont déclarés au rond-point Liberté 6 sur le tracé du Bus Rapid Transit (BRT), les riverains assistaient impuissants au spectacle. Face à cette horde en furie, les riverains se gardaient de filmer et d’attirer l’attention sur eux. Mais ils étaient attentifs aux différents signes distinctifs de ces manifestants. Et ce qui a surpris les riverains, c’est que ces manifestants ne parlaient ni wolof, ni français. Et aucune des langues nationales. Mais une langue apparentée au créole. Comme si ces personnes venaient d’un autre pays.

« Ils ne sont pas Sénégalais » selon un riverain qui s’était offusqué que des étrangers viennent saccager des installations du Sénégal. « C’est un acte terroriste » dit un autre riverain. Et ce n’est pas tout. D’autres étrangers qui ne parlaient aucune langue de chez nous ont été repérés en d’autres endroits de la capitale. Selon une autre source, d’autres personnes ont été aperçues sur l’autoroute à péage avec des kalachnikov à la main. Ce sont ces personnes qui ont attaqué des infrastructures du TER qu’elles ont brûlées.

Pourtant, des signes avaient montré l’implication d’étrangers dans des manifestations organisées par le leader de Pastef. Ousmane Sonko est prêt à marcher sur des cadavres pour accéder au Palais de la République. Madiambal Diagne, dans un de ses éditos passés, alertait en soutenant que Ousmane Sonko, en compagnie du maire de Dakar Barthélémy Dias, malgré l’interdiction de sortir du territoire national qui le frappe, s’était rendu en Guinée-Bissau.

Ousmane Sonko qui prend le risque de braver l’interdiction qui le frappe de sortir du territoire national, c’est que ça doit être pour une affaire qui n’est pas mince. L’on peut donc comprendre qu’il était parti en Guinée-Bissau pour recruter des mercenaires pour épauler d’anciens éléments du MFDC afin de profiter des manifestations pour tirer sur les forces de l’ordre et s’attaquer à des édifices publics. Tout ça pour déstabiliser le Sénégal pour que Ousmane Sonko puisse ramasser le pouvoir qui sera à portée de sa main dans la rue.

Lorsque Barthélémy Dias annonçait lors de l’attaque avortée de son domicile familial à la Sicap Baobabs, trois parmi les suspects arrêtés, étaient de nationalité bissau-guinéenne, ce n’était pas gratuit. Barthélémy Dias ne parlait pas en l’air. Ousmane Sonko a recours à des mercenaires étrangers pour installer le chaos dans tout le Sénégal. Ousmane Sonko est prêt à tout pour assouvir ses ambitions. Même si tout le Sénégal doit brûler, Sonko n’en a cure. Il veut marcher sur des cadavres pour arriver au Palais. La preuve que des mercenaires sont parmi nous (voir la vidéo ci-dessous)

Je ne cesse de le dire … les assassins sont à cueillir du côté des manifestants. #SenegalIsFree #FreeSenegal #SonkoDouBokou pic.twitter.com/R67j5gUJ2E — The Chosen One 🍥 (@ghosted0022) June 3, 2023

Peu importe, le nombre de morts et de victimes causés, le leader de Pastef veut accéder au pouvoir quels que soient les moyens. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens ? Eh bien voilà, Ousmane Sonko a recours à des mercenaires étrangers qui saccagent tous nos biens publics. Des biens appartenant à toute la nation et acquis à coups de milliards. Voilà qui montre que Ousmane Sonko s’allie avec des forces obscures qui n’ont qu’un seul but qui est de déstabiliser le Sénégal, ensuite de s’emparer du pouvoir, pour plus tard conquérir toute l’Afrique.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn