Sans Préfet, Bignona est géré…depuis Diamniadio

Depuis le 24 Février dernier que le Préfet de Bignona a été nommé au poste de secrétaire général du Ministère de l’eau, le département est sans administrateur.

Baboucar Mboundor Ngom n’a pas encore de remplaçant. Chaque Mercredi, les populations de Bignona attendent avec impatience le communiqué du conseil des ministres espérant avoir la nouvelle de la nomination du nouveau Préfet mais toujours rien.

Conséquence, la circonscription est gérée jusqu’à ce jour par le Préfet sortant qui a déjà rejoint son poste à la sphère ministérielle de Diamniadio à Dakar. Les affaires courantes du département sont gérées par son adjoint, un bon manager mais qui n’a pas tous les pouvoirs.

En attendant que le nouveau Préfet soit désigné, certains dossiers notamment sur les questions financières sont envoyés à Diamniadio. Une situation inacceptable et inconfortable pour un département comme Bignona qui compte 19 communes et quand on sait le rôle stratégique qu’occupe un Préfet, rester presque deux mois sans Préfet est un gros risque, un manquement institutionnel qui ne doit plus perdurer.

L.BADIANE pour xibaaru