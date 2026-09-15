Des médecins du Sénégal manifestent pour des meilleures conditions de travail

Santé : Le SAMES annonce une grève nationale de 48 heures

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) annonce une grève nationale de deux jours, prévue les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2026 sur l’ensemble du territoire.

Selon une note d’information datée du 15 septembre 2026, le Bureau exécutif national du SAMES informe ses membres de l’observation de ce mouvement de grève durant ces deux journées.

Le syndicat précise que, pendant la période de grève, seule la prise en charge des urgences sera assurée, conformément aux dispositions arrêtées par son Bureau exécutif national.

Le SAMES appelle par ailleurs ses membres à participer « activement et massivement » à ces deux journées de grève et à respecter le mot d’ordre national.