Scandale à Y en a marre…Des délinquants s’emparent de l’organisation

Un délinquant prend la tête du porte-parolat de Y en a marre et se met à insulter les plus hautes personnalités de l’état…

Sorties contre le Chef de l’Etat : Thiat se distingue à nouveau avec ses insultes

Le mouvement Y en a marre vit un véritable scandale.

A chacune de ses sorties, celui qui porte la parole de cette organisation, Thiat se distingue par des insultes proférées à l’endroit des autorités. Thiat n’épargne personne dans ses injures. Dans ses dérapages verbaux, c’est toute la République qui n’est pas épargnée.

Avant-hier, au cours d’une conférence de presse, l’actuel porte-parole du mouvement Y en a marre s’est encore distingué dans le registre qu’il maîtrise le mieux, en insultant le Chef de l’Etat Macky Sall. Parlant du Président de la République, il indique : « Une déception totale, trahison de ses propres promesses. Macky Sall a profité de cette crise sanitaire (liée à la pandémie de la covid-19) pour aller faire un prêt de 1000 milliards de FCFA, pour ensuite enrichir ses proches ». Non seulement, il insulte, mais sait aussi mentir. Comment affirmer que les 1000 milliards de FCFA pour alimenter les fonds du FORCE Covid-19 ont été empruntés, alors que tous les Sénégalais savent comment ils sont mobilisés. Les injures de Thiat sont maquillées de mensonge.

Pire, il ajoute : « Macky Sall n’a fait que profiter de cet état d’urgence et du couvre-feu pour voler nos terres et procéder à ses manœuvres illicites ». Thiat aime décidément déraper, ce qui montre son manque d’égard et de considération à l’endroit des Sénégalais. La liste de ses sorties injurieuses s’allonge. Thiat aime se distinguer dans la vulgarité. Aucune autorité administrative, religieuse et coutumière n’est épargnée par Thiat dans ses dérives verbales.

L’on se souvient de cet opus sorti avec Kilifeu, un autre membre de Y en a marre où des insultes ont été proférées à l’endroit du Chef de l’Etat, et d’autres autorités. Il est vraiment temps de freiner Thiat.

