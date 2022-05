Scandale : Farba Ngom et son frère « empoisonnent » le DG du Port…puis le ressuscitent

C’est un scandale sans précédent dans Benno Bokk Yaakaar (BBY), cette puissante machine de guerre électorale qui fait gagner Macky Sall depuis 2012. En effet, Farba Ngom, député-griot attitré du président, actuel argentier du parti APR qui se promène à travers le monde pour distribuer des enveloppes à la veille des législatives, vient de poser un des actes politiques les plus ignobles de ce 21ème siècle. Et il n’est pas seul puisque son frère Birane Ngom y est associé.

Après la dynastie Faye-Sall, voici celle de Farba NGOM. A lui tout seul, Farba Ngom a déstabilisé la coalition BBY aux élections locales du 23 janvier dernier. Contre la volonté du président de la République, Farba Ngom, avec ses enveloppes bien fournies, a monté des listes parallèles avec des membres de sa famille. Un journal de la place écrivait ceci : « le tout-puissant maître des Agnam et gardien du Titre Foncier du Président a soutenu contre eux (BBY), les listes de son frère Birane Ngom à Dieuppeul-Derklé, de son beau-frère Cheikh Mbaye aux Hlm et de son oncle à Nguidjilone en les dotant d’importants moyens financiers ».

Farba Ngom et des membres de sa famille avait monté des listes contre les choix opérés par Benno Bokk Yaakaar. Dans la commune de Dieuppeul/Derklé, le patron de la coalition Benno Bokk Yakkar avait porté son choix sur la personne du directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Beye. Ce dernier l’avait annoncé lui-même sur sa page facebook. “Le Président de la République S.E.M. Macky SALL vient d’ériger son choix officiellement sur ma modeste personne pour diriger la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la commune de Dieuppeul/Derklé“, avait posté Aboubacar Sedikh Beye.

Mais ceci n’avait pas empêché la famille de Farba Ngom de monter au créneau. Lorsque le Président de la République a choisi le DG du Port Aboubacar Sédikh Bèye pour diriger la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la commune de Dieuppeul/Derklé à son détriment, Birane Ngom, frère de Farba Ngom, a présenté une liste parallèle afin de briguer lui aussi le fauteuil du maire Cheikh Guèye. « On va conduire une liste parallèle. Elle est connue par les autorités. C’est à Bèye qu’on a donné les moyens même si c’est un cadeau empoisonné, mais rien ne nous empêche de tenter notre chance », a indiqué Birane Ngom.

Et les résultats ont été catastrophiques pour Benno et pour les NGOM. Le témoin écrivait : « En effet, sans les listes parallèles parrainées par le Griot du Président, ils seraient tous sans doute aujourd’hui maires. Or, le tout-puissant maître des Agnam et gardien du Titre Foncier du Président a soutenu contre eux les listes de son frère Birane Ngom à Dieuppeul-Derklé, de son beau-frère Cheikh Mbaye aux Hlm et de son oncle à Nguidjilone en les dotant d’importants moyens financiers. A l’arrivée, et au décompte, il est apparu qu’il a manqué au Dg du Port les voix récoltées par le frère de Farba pour gagner à Dieuppeul ».

Après avoir « empoisonné » le DG du Port et l’empêché d’être maire de Dieuppeul, le frère de Farba Ngom se réconcilie avec Le DG du Port. Ce dernier retrouve son bourreau. C’est Aboubacar Sédikh Beye, lui-même, qui rend l’information publique. Dans un communiqué adressé aux différentes rédactions, le DG du Port entend appliquer à la lettre les instructions du président de la république en enterrant la hache de guerre et de se retrouver avec ses « bourreaux »…Voici ci-dessous son communiqué

RECOMPOSITION DE LA FAMILLE PRÉSIDENTIELLE A DIEUPPEUL-DERKLÉ

La retrouvaille de la grande famille Présidentielle BBY à Dieuppeul-Derklé entre le DG du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh BEYE et Birane NGOM le frère de Farba NGOM.

J’ai été honoré de rencontrer, ce jour mon frère de parti M. Birane NGOM. Lors de cette session d’échange, est sortie de part et d’autre un attachement commun à la Coalition Benno Bokk Yaakaar, mais surtout à la vision du Président de la République, S.E.M. Macky SALL.

Cela sera main dans la main, que nous irons ensemble vers les élections législatives du 31 juillet 2022 pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Dieuppeul-Derklé.

Tous unis, pour donner une majorité au Président de la République, S.E.M. Macky SALL.

Vive la République !

Vive la commune de Dieuppeul-Derklé !

Vive la victoire BBY !

Aboubacar Sédikh BEYE.

Directeur du PAD.