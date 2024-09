Scandale ONAS, injures de COD et CV-Pastef…Sonko et Diomaye silencieux

Avec le régime Pastef dirigé par le duo Diomaye-Sonko, on assiste à un enchevêtrement inextricable de scandales. 5 mois après la prestation de serment du président Diomaye et la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko, la gouvernance de rupture promise par les nouveaux dirigeants, est mise à rude épreuve par des ministres qui font montre d’une incompétence totale. Et le comble, c’est que le duo qui dirige le Sénégal, « Diomaye Moy Sonko », reste impassible face à ses scandales. Comme si le Président et le premier ministre prenaient à la légère ces actes abjects.

Cheikh Tidiane DIEYE, ministre de l‘Hydraulique et de l’Assainissement a été accusé par l’ex directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) d’avoir offert les marchés aux sociétés Vicas et Delta qui gagnent chaque année les appels d’offres. L’ex DG accuse son ministre d’avoir cédé aux pressions desdites sociétés considérés comme des lobbies. Le limogeage de l’ex directeur a scandalisé les Sénégalais et le Duo Diomaye-Sonko ne s’est jamais prononcé sur cette affaire. Diomaye a signé le décret de limogeage de l’ex directeur de l’ONAS pour afficher son soutien à son ministre.

Après l’affaire de l’ONAS, il y a les propos injurieux de Cheikh Omar Diagne (COD) à l’encontre des cités religieuses de Touba et Tivaouane. « Cheikh Oumar Diagne est pris dans une affaire qui met le Palais dans une situation embarrassante. Bien sûr, la polémique, née de la prise en charge des hôtes de Touba, est une minuscule affaire comparée aux secousses provoquées par ses propos sur les foyers religieux, sur les rois du Maroc. De Touba à Tivaouane, les voix se lèvent pour condamner les propos d’une extrême gravité contre la stabilité nationale tenus par M. Diagne » selon un quotidien de la place.

Les dignitaires mourides et Tidjanes réclament le départ de Cheikh Omar Diagne (COD) de la présidence. Le président de la République et le Premier ministre font comme si les actes de COD étaient étrangers à leur gouvernance. Et COD avait refuser d’accueillir les hôtes de Touba au nom de la présidence. Ensuite ses propos contre les fondateurs du mouridisme et de la Tidjania n’ont pas été condamnés par le président et son premier ministre.

Après les injures de COD…Voici les CV-Pastef du ministre Ibrahima Sy

Et au moment où les propos polémiques de COD choquent les Sénégalais, voici qu’un ministre du gouvernement déclare publiquement qu’il favorise les CV-Pastef : « J’accorde une importance capitale au niveau de mon ministère parce qu’à chaque fois que je reçois des CV, la première des choses que je fais c’est de vérifier si le candidat est de Pastef ou pas, parce que ma priorité ce sont les gens de Pastef », a déclaré en langue Pular le ministre de la santé et de l’action sociale Ibrahima Sy.

Ces propos ont été fortement critiqués sur les réseaux sociaux. Et face à ce tollé, le président et son premier ministre gardent toujours le silence. Sur la toile, les critiques sont unanimes sur le clientélisme du ministre de la santé et de l’action sociale.

Quand Gagne Demba TOURE avait fait des déclarations pareilles, ça n’a pas été traité à hauteur de la gravité. Il fallait s’attendre à ça. En tout, c’est d’une extrême gravité et c’est même pire que ce que faisait Macky.

Ndeyssane, comme dans le régime de Macky, c’est la patio. Ce qui est grave c’est que les personnes compétentes qui n’acceptent pas de faire la politique sont toujours écartés au profit de médiocres

Les gens de Pastef vont encore se ruer sur les réseaux sociaux pour essayer de banaliser ces graves propos. S’il y avait la vraie rupture, on l’aurait limogé.

Arrête de mentir, je suis contre ses propos, mais personne ne peut être pire que le diable macky

Macky n’était même pas une peste. C’est sonko qui vous a fait croire qu’il était peste. Et il s’est révélé pire que la peste et le choléra. Donc en continuant à dire que macky est une peste, vous êtes encore sous l’emprise des mensonges de sonko

Un ministre tête vide ça donne ce genre de discours chaotique

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn