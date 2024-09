Ce ministre de Sonko déraille et dérape…le PM doit l’arrêter

Le president et le premier ministre ont un véritable problème avec leur entourage. Les hommes et femmes qui gravitent autour de Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne leur facilitent pas les choses. Si le nouveau régime tente de mettre en œuvre un «PROJET» inexistant, des ministres font tout pour saborder les efforts des deux hommes. C’est le cas de ce ministre du gouvernement de Sonko. Cet homme vient de poser un acte qui est loin d’être un bon exemple pour la cohésion nationale et le «Jub, Jubbal, Jubanti» prôné par les patriotes.

Le ministre Ibrahima Sy s’est mis dans de gros problèmes. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a tenu des propos qui sont loin de l’esprit républicain. D’ailleurs, il est copieusement critiqué par les membres de son parti et par des sénégalais. Ce à cause des propos jugés discriminatoires qu’il a tenus devant certains membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF)

« Vous savez, personne ne peut forcer personne en matière de politique. Le secret, c’est juste avoir une stratégie politique avec une démarche qui peut séduire les personnes afin qu’elles acceptent de nous suivre et partager notre vision. Mais ce n’est pas pour placer les personnes au-devant et ça j’accorde une importance capitale au niveau de mon ministère parce qu’à chaque fois que je reçois des CV, la première des choses que je fais c’est de vérifier si le candidat est de Pastef ou pas, parce que ma priorité ce sont les gens de Pastef », a-t-il déclaré en Pulaar.

Ces propos du ministre ont tellement choqué qu’il a tenté de réajuster sa pensée. « Lors d’une tournée politique, j’ai eu des discussions avec nos militants à Kanel dans un cadre purement politique. Une portion de cette vidéo a été savamment extraite et partagée avec une volonté de nuire et de dévoyer le fond de ma pensée », a-t-il fait savoir dans une note. Malheureusement pour lui, ses propos n’ont pas convaincu. Et il suffit de faire un tour sur la toile pour en avoir le cœur net.

Le problème du nouveau gouvernement, c’est la communication. Les hommes et femmes qui gravitent autour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre ont un véritable besoin de retourner sur les bancs. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un d’eux ne mélange les pinceaux. Et à ce rythme, c’est tout l’appareil de l’État qui risque de tomber avec eux. Les nouvelles autorités ont l’obligation de neutraliser ces «ministres-catastrophes». Sinon, elles le regretteront amèrement.

Quand le ministre de la santé dit que quand il reçoit une demande d’emploi, il regarde d’abord si le postulant est de pastef ou non, c’est grave ! N’en déplaise à toutes les personnes qui le défendent, Ibrahima Sy a lourdement fauté pour un ministre nommé pour servir 18 millions de sénégalais. Ce ministre et toutes les personnes qui le défendent, rendent un mauvais service au régime en place. Cette pratique ne vaut pas mieux que le «nédé ko bandoum» qu’on refusait au régime de Macky Sall.

Cette déclaration du Ministre de la Santé est non seulement choquante, mais aussi d’une gravité inouïe. Dans un contexte où on parle de rupture, ce ministre devrait être démis de ses fonctions. Ces propos révèlent d’une dérive pour la cohésion nationale. Ibrahima Sy et toutes les personnes qui pensent comme lui doivent savoir que le peuple sénégalais qui a voté pour un changement à plus de 54 %, ne se préoccupe pas de l’appartenance partisane des uns et des autres. Ce qu’ils veulent, c’est une rupture comme promis par le président et son premier ministre.

Cette division entre les membres de Pastef et les autres Sénégalais doit cesser. Aucun membre du parti Pastef ne vaut plus que les autres citoyens. A défaut de faire un appel à candidature digne de ce nom, le nouveau régime doit au moins proposer aux sénégalais des ministres dignes de leur rang. A ce rythme où vont les choses que personne ne soit surpris si les «patriotes» sont considérés comme prioritaires dans les hôpitaux.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn