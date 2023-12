Le temps des scandales…Les milliards de Sonko, les diamants de Moussa et les bébés de Ndella

Quel beau mois de décembre illuminé par les guirlandes scandaleuses de nos chers acteurs politiques ! Le Sénégal vit un de ses noëls les plus sombres depuis 1960. Et ceux qui assombrissent notre sapin de Noël sont nos acteurs politiques qui perdent les pédales à l’approche de la présidentielle du 25 février 2024. Dans 2 mois, le Sénégal connaîtra son 5ème président. Et déjà des acteurs politiques font parler d’eux de la pire des manières. Trois politiciens sortent du lot avec des scandales en or…

Ousmane Sonko de l’ex Pastef, ses mensonges sur Mame Mbaye Niang (jugement en cassation le 4 janvier) et ses financements occultes du Qatar. L’affaire Mame Mbaye Niang – Ousmane Sonko revient sur le devant de la scène. Le 4 janvier prochain, Ousmane Sonko sera définitivement fixé sur son sort. Si la Cour suprême confirme en cassation le verdict rendu par le Tribunal de Dakar ensuite par la Cour d’appel, le sort d’Ousmane Sonko sera définitivement scellé et il n’y aura plus lieu de s’appesantir sur le débat autour de sa réintégration ou non des listes électorales.

Si la Cour suprême confirme, en effet Ousmane Sonko ne pourra plus réintégrer les listes électorales. Il va être définitivement exclu de la course à l’élection présidentielle. Tout ça, à cause du scandale qu’il a voulu causer en accusant faussement le ministre Mame Mbaye Niang de détournement de fonds provenant du PRODAC. A l’époque, l’affaire avait soulevé un tollé lorsqu’elle avait été soulevée par Ousmane Sonko qui déclarait détenir la copie d’un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) avant de se rétracter pour parler de l’IGF (Inspection générale des finances).

Ousmane Sonko avait soutenu qu’il allait mettre les documents qu’il détenait à la disposition de la justice. En fait, l’opinion publique s’est rendue compte par la suite que Sonko cherchait à manipuler tout son monde, mais qu’il ne détenait aucune preuve de toutes ses accusations. La preuve, il a usé du dilatoire pour ne pas se rendre au Tribunal au moment du jugement. Finalement le scandale qu’il a voulu créer en impliquant un tenant du pouvoir, s’est retourné contre lui.

Avec Ousmane Sonko, les scandales suivent. Avec lui, c’est toujours comme çà. A peine sort-il d’un scandale qu’un autre se pointe à l’horizon. On pensait finir l’année en beauté en ce mois de décembre. Mais voilà qu’un autre scandale impliquant Ousmane Sonko est sur toutes lèvres. La tête de file de l’ex Pastef est citée dans une affaire de financements occultes en provenance du Qatar.

Cet argent provient d’organisations salafistes qui financent les activités de déstabilisation de Sonko sur le Sénégal pour prendre le pouvoir. Ousmane Sonko leur avait promis de prendre le pouvoir et qu’il allait casser tous les contrats signés sous le régime Macky Sall pour l’exploitation du pétrole et du gaz et conclure de nouveaux accords avec eux.

Un plan machiavélique mis à nu grâce aux révélations du quotidien satirique français réputé pour sa rigueur, Le Canard enchainé, ensuite du député Matar Diop et de journalistes sénégalais. Confondu par ce scandale, Ousmane Sonko a tenté de réagir, mais de façon molle. Tant les accusations portées contre lui se montrent irréfutables. Cette fois, il a du mal à se sortir de ce scandale.

Après Ousmane Sonko, un autre qui s’’est illustré en cette approche de fête de noël. Il s’agit de l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk. Me Moussa Diop du mouvement Alternance générationnelle, sur les faux diamants de Macky Sall à Mimran. Me Moussa Diop avait pensé créer la sensation pour se signaler à l’approche de l’élection présidentielle dont il se porte candidat. Me Moussa Diop a même pensé faire des révélations pour secouer toute la République.

Dans une déclaration filmée, Me Moussa Diop déclarait que Macky Sall dans le plus grand secret avait accordé un contrat d’exploitation d’une mine de diamant dans le Nord du Sénégal à Mimran et à l’administrateur de son groupe Diagna Ndiaye. Dans sa déclaration, il mouillait aussi Aly Ngouille Ndiaye. Mal lui en a pris. Me Moussa Diop a été confronté devant la Sûreté urbaine et n’a jamais su apporter de documents authentifiés. Il est en ce moment entre les mains de la justice.

Pire, Me Moussa Diop se trouve bien seul dans cette affaire. Il ne bénéficie d’aucun soutien de la part de l’opinion. L’Association nationale des géologues du Sénégal a vite sorti un communiqué pour réfuter les allégations de Me Moussa Diop en soutenant qu’il est impossible de trouver dans les sols du Nord du Sénégal, du diamant. Un avis d’experts qui tranche ce débat.

D’ailleurs, le député Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki connu pour son radicalisme à l’encontre du régime de Macky Sall, a même soutenu que Me Moussa Diop doit reconnaître qu’il a commis une erreur dans cette affaire. Me Moussa Diop, à force de chercher un scandale pouvant éclabousser Macky Sall, s’est fait jeter en prison. Dans sa cellule, il est en train de méditer sur son sort.

Une affaire au parfum de scandale en cette approche de la fête de noël si elle est avérée. Ndella Madior Diouf, leader du parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine (RNUA)est cité dans une vidéo qui fait scandale. Son orphelinat a été filmé par des filles de ménage qui ont dénoncé les conditions dans lesquelles vivent des bébés. L’on ne peut se faire une opinion de cette affaire puisque la mise en cause Ndella Madior Diouf ne s’est pas encore prononcée sur cette affaire. Mais c’est affaire de Bébés vivant entre les cafards est un scandale dans lequel s’est empêtré Ndella Madior Fall…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn