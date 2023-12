Scandale au Cameroun : un gendarme, chef de gang de braqueurs, arrêté en pleine action

Un récent événement à Baham a mis en lumière les liens troublants entre la grande criminalité et les forces de l’ordre. Un gendarme, identifié comme le lieutenant WANG ABDEL AZIZ, a été capturé alors qu’il était à la tête d’un gang de braqueurs. Plus choquant encore, il fournissait à ce gang son arme de service et des munitions pour leurs opérations criminelles, contribuant ainsi à semer la terreur dans plusieurs localités, notamment Mbouda, Foumbot, Bafoussam et Bangangté.

Ce gang, spécialisé dans les hold-ups, opérait avec une fourniture d’équipement fournie par le gendarme lui-même. Il n’hésitait même pas parfois à participer activement aux braquages, jugeant apparemment que le travail n’était pas bien fait sans sa présence.

La récente capture des malfrats par les autorités locales, le cocom de Baham et le CB de Bangou, a mis en lumière l’identité des membres de ce gang de criminels, parmi lesquels figurent des individus ayant déjà des antécédents judiciaires tels que Nzali Yanninck, Fogem Hugues, Kanou Nganou, Njoya Ibrahim, tous des repris de justice.

La réaction immédiate des forces de l’ordre a été sans équivoque : le gendarme chef de gang a été immédiatement désarmé, déshabillé, et placé en détention dans une cellule du GGT de Bafoussam. Il attend désormais son transfert vers le centre pénitentiaire de la même ville, signant la fin de son statut privilégié pour rejoindre le monde carcéral.

Source CA