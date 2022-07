Scrutin du dimanche : Le directeur du port appelle les sénégalais à voter pour BBY

Hier, nous avons clôturé la campagne électorale en apothéose. Pendant plus de 19 jours, nous sommes allés voir hommes, femmes et adolescents ; jeunes et moins jeunes ; adultes et personnes âgées ; nous avons échangé avec toutes les tranches d’âge dans la commune de Dieuppeul-Derklé en leur expliquant de la façon la plus claire, pourquoi ils devraient voter pour BBY.

Ces élections sont historiques. Car, deux axes s’opposent et les populations restent et demeurent les seuls arbitres. L’axe de l’espoir, avec un projet de législature solide, prenant en compte des perspectives certaines pour l’avenir du pays, de sa stabilité mais surtout de son émergence et de la protection des intérêts des générations futures. Oui, voter BBY, c’est choisir une voix utile pour notre pays, c’est un sens de la responsabilité déclarée, c’est la préservation du Sénégal contre tout embrasement et tout déchirement social.

L’autre axe est représenté par une certaine opposition diffamante, colérique et manipulatrice. Un groupe du tout chaos qui n’est intéressé que par ses propres intérêts ne proposant aucune autre alternative que la violence avec comme seul objectif : plonger le Sénégal dans une crise sans précédent. Ce clan va-t-en-guerre menace la paix et la stabilité de notre pays.

Chers compatriotes,

Mes chers amis,

Mieux vaut le choix de la responsabilité que la

responsabilité du choix, entre ces deux voies, il ne saurait y avoir une seule once d’hésitation pour les citoyens avertis. Notre responsabilité est toutes et tous engagés.

J’appelle solennellement à voter et à faire voter la liste de BENNO BOKK YAKKAR demain, pour une victoire et une majorité éclatante au soir du 31 juillet 2022. Commune de Dieuppeul-Derklé, l’histoire vous tend la main, prenez-la, prenons-la, pour ensemble avoir l’audace d’espérer. Je prie pour un scrutin apaisé dans la paix et dans la tranquillité.

En route vers une majorité à l’Assemblée, mankoo wutti ndamli !

Vive la commune de Dieuppeul-Derklé !

Vive BENNO BOKK YAAKAAR !

Vive la République !

Aboubacar Sedikh Beye