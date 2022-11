Sécurité des bâtiments : L’Etat et l’ACBEP mutualisent leur force

L’Agence de construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP) sous l’égide du Ministre de l’Urbanisme et de L’Hygiène Publique a tenu un atelier sur la sécurité des bâtiments et la conception bioclimatique ce lundi 21 Novembre 2022 à Dakar. Cette rencontre entre dans le cadre de l’amélioration de la construction et de la bonne qualité des bâtiments.

L’objectif général de cet atelier est de contribuer à l’amélioration de la sécurité des bâtiments dans un contexte de changements climatiques. « L’atelier vise spécifiquement à partager sur la sécurité des bâtiments, c’est à dire identifier les causes des sinistres (effondrements, incendies) constatés dans les bâtiments mais également proposer des solutions ; partager, discuter sur la conception bioclimatique, c’est à dire avoir un Modèle architectural de bâtiments bioclimatiques résilients face aux changements climatiques; promouvoir les constructions bioclimatiques et réduire la consommation énergétique dans les édifices publics et les recommandations », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

Cet atelier a permis de poser les bases d’une concertation entre les différents intervenants du BTP (Public et Privé) pour mettre en œuvre des innovations et des mesures préventives sécuritaires relatives à la maintenance des constructions et édifices publics

Pour rappel, l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP) a été créée par décret numéro 2011-657 du 1er juin 2011 pour la réalisation d’infrastructures nécessaires au développement économique et social du pays.