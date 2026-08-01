Sédhiou : Le PUMA inaugure un nouveau poste de santé à Saré Lao

Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a procédé, mardi 28 juillet, à l’inauguration d’un nouveau poste de santé à Saré Lao, dans la commune de Niagha (région de Sédhiou). Réalisée grâce à un investissement de 156 millions de FCFA financé par l’État du Sénégal, cette infrastructure vise à améliorer durablement l’accès aux soins des populations de cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau.

La cérémonie a été présidée par la coordonnatrice nationale du PUMA, Dr Ndeye Marième Samb, qui a salué la concrétisation de ce projet réalisé en huit mois. Entièrement équipé, le nouveau poste de santé dispose notamment d’un appareil d’échographie afin de renforcer la prise en charge des patients.

Implanté dans une localité où un seul poste de santé assurait jusque-là la couverture sanitaire de près de 18 000 habitants, le nouvel établissement permettra d’améliorer significativement l’offre de soins dans cette partie enclavée du pays.

L’infrastructure comprend un dispensaire moderne, une maternité, un logement destiné à l’Infirmier chef de poste (ICP), un autre pour la sage-femme, ainsi que plusieurs aménagements extérieurs, notamment une clôture, des allées piétonnes et un mini-forage.

Situé à seulement 100 mètres de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, le poste de santé est appelé à servir aussi bien les populations sénégalaises que celles des localités voisines de Guinée-Bissau, renforçant ainsi la coopération sanitaire transfrontalière.

À l’occasion de son inauguration, les populations ont exprimé leur satisfaction et adressé leurs remerciements aux autorités de l’État pour la réalisation de cette infrastructure, qu’elles considèrent comme une réponse importante aux besoins sanitaires de la zone.