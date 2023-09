Séisme au Maroc : Le Sénégal envoie une équipe de secours

Le Sénégal est au chevet du royaume chérifien. Dakar, qui considère le Maroc comme un allié des plus fidèles, a envoyé une délégation de secouristes dans ce pays dévasté par un violent séisme. Il l’avait fait aussi pour la Turquie en envoyant une équipe de pompiers qui va participer à des opérations de sauvetage et de déblaiement.

Pour l’instant, il est néanmoins difficile de connaître la situation des Sénégalais du Maroc. On parlerait d’un mort et de quelques blessés. Le ministère en charge des Sénégalais de l’extérieur avait déclaré samedi, «suivre de près» la situation des compatriotes établis au Maroc. «Les services compétents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur suivent de près la situation de la communauté sénégalaise établie dans ce pays, à travers une cellule de crise mise en place sous l’autorité de l’ambassade du Sénégal à Rabat», indique un communiqué du ministère des Sénégalais de l’extérieur.

Aujourd’hui, cette cellule travaille en étroite collaboration avec les consuls généraux à Casablanca et Dakhla. En confirmant le décès d’un ressortissant sénégalais, le ministère des Sénégalais de l’extérieur souligne néanmoins qu’aucun bilan exhaustif sur d’éventuelles victimes parmi les membres de la communauté sénégalaise résidant au Maroc n’était encore établi. Le bilan ne cesse de s’alourdir à la suite du séisme qui a ravagé la région de Marrakech dans la nuit du vendredi. Si c’est plus souvent le Nord du pays qui est confronté à ce risque sismique, ce tremblement de terre de magnitude 6,8, selon l’Institut de géophysique américain (Usgs). Selon le dernier bilan officiel, qui reste néanmoins provisoire, il aurait provoqué au moins 2122 morts et au moins 2421 personnes blessées. Le Cabinet royal a décrété, samedi, trois jours de deuil national.