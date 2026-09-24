 SEN’EAU annonce des perturbations dans la distribution d’eau potable

Des perturbations électriques affectent actuellement plusieurs ouvrages clés de production de SEN’EAU, entraînant des difficultés dans la distribution de l’eau potable dans plusieurs localités du pays.

Dans un communiqué publié ce jeudi 24 septembre 2026, SEN’EAU explique que les fluctuations dans la fourniture énergétique impactent ses installations dans différentes zones. Cette situation peut provoquer « des perturbations dans la distribution de l’eau potable allant de la baisse de pression au manque d’eau ».

Les zones les plus concernées sont Dakar et sa banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

Selon SEN’EAU, « la situation reviendra à la normale dès le retour à la stabilité de l’alimentation électrique ».

La société présente ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés et précise que ces perturbations sont indépendantes de sa volonté.