Sénégal : 155 126 candidats en quête du Bac…les diplômes reçus sur place

Les candidats au baccalauréat, seront 155 126 répartis dans 496 jurys, 371 centres principaux et 72 centres secondaires, renseigne « EnQuête ». Selon le journal, les candidats issus des séries littéraires représentent 81,64%, contre 16,42% pour les séries scientifiques et techniques. Avec 16 964 inscrits, Dakar est la 3e région regorgeant le plus de candidats derrière la région de Thiès, en tête avec 26 218 candidats. Pikine et Guédiawaye comptant 20 520 candidats.

Les candidats recevront directement leur diplôme…

Désormais, les candidats ayant réussi au Bac recevront directement leur diplôme au lieu des habituelles attestations de réussite. En effet selon le quotidien, le ministre de l’Enseignement supérieur a pris un arrêté en ce sens. Et le Directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye, de renseigner que plus de 48 000 diplômes étaient en souffrance dans ses services et n’étaient pas encore retirés par leurs titulaires.