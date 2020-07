Oumar Sarr : « Je n’ai pas lâché Me Abdoulaye Wade… »

Le maire de Dagana revient sur ses relations avec son ancien mentor. Oumar Sarr, dans un entretien accordé au journal « Les Echos », a laissé entendre qu’il n’a jamais trahi l’ancien président de la République. « Je n’ai pas lâché Me Abdoulaye Wade. Il reste un père, mon guide politique », a-t-il confié.

Mais, il indique qu’il ne pouvait pas accepter qu’il y ait une dévolution monarchique au sein du Pds : « C’est-à-dire que le poste de Secrétaire général, le poste de chef de parti soit un poste que l’on hérite. Que ce poste aille de père en fils, ce n’est pas acceptable. C’est contre les statuts du parti. Si on l’avait dit au départ, je n’allais jamais adhérer au PDS », martèle Oumar Sarr.

Pour le maire de Dagana, il faut de la démocratie dans les partis. « J’ai pris ma responsabilité malgré tout le respect que je dois au président Abdoulaye Wade. Je n’ai plus de place dans un parti comme ça », a martelé le maire de Dagana. Il informe par la même occasion que sa dernière conversation avec l’ancien président de la République du Sénégal remonte fait plus d’un an. « Il ne peut pas considérer que j’ai trahi parce qu’on ne s’est parlé depuis plus d’un an. On n’a pas échangé depuis plus d’un an », dit-il.