Sénégal…46 milliards F CFA pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme

Le Sénégal a bénéficié d’un montant global 69.621.406 euros soit plus de 46 milliards de F CFA, pour la lutte contre le VIH, la Tuberculose, le Paludisme mais aussi la construction d’un Système de santé résilient et pérenne. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a donné, hier, ces chiffres, lors du lancement officiel du troisième cycle du Nouveau modèle de financement du Fonds Mondial pour le Sénégal pour la période 2021-2023.

« Vous avez tous donné le meilleur de vous-même pour offrir à notre pays l’opportunité, sur les trois années (Janvier 2021-Décembre 2023), de bénéficier de 46 400 000 000 de FCFA pour lutter contre les trois maladies et renforcer le Système de santé », s’est réjouit le ministre de la Santé et de l’Action Sociale.

A signaler que cette cérémonie a été organisée sous un format virtuel du fait de la pandémie du coronavirus.