Sénégal…7893 décès liés au Cancer enregistrés en 2020

Le cancer tue plus que la Covid-19. Du moins, selon les chiffres dévoilés par Docteur Fatma Guenoune de la Lisca et repris par le quotidien L’AS. Et de révéler que 11 377 cas de cancer, dont 7883 décès, ont été enregistrés au Sénégal en 2020.

Le cancer du col de l’utérus arrive en tête quand on prend tous les cancers, tous sexes confondus. Le cancer du sein arrive en 2e position suivi du cancer du foie et celui de la prostate avec 1180 nouveaux cas. Le cancer de l’estomac arrive en 5e position. Il y a également le cancer des enfants avec 800 nouveaux cas et environ 200 décès.