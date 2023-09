Sénégal-Algérie : Aliou Cissé fixe les objectifs du match

En prélude du match amical contre l’Algérie devant se tenir le 12 septembre 2023 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le sélectionneur national Aliou Cissé a animé, ce mardi 05 septembre, une conférence de presse.

« Je l’ai dit et répété, les objectifs de ce match, c’est de continuer à progresser dans notre politique. C’est-à-dire qu’après la qualification de l’équipe nationale du Sénégal, je l’ai dit, il y a quelques jours, lors de la publication de la liste, on n’a pas souvent, dans ces grandes compétitions, le temps de planifier », a-t-il déclaré.

« Du fait que nous n’ayons pas beaucoup de temps de préparation de ces grandes compétitions, comme on a eu à se qualifier, ces matches qui vont arriver, que ce soit ceux contre le Bénin (5e journée), le Brésil et samedi face à l’Algérie, l’objectif, c’est de continuer à penser au jeu, à peaufiner, à donner du temps de jeu à ces garçons qui viennent d’arriver, et qui ne connaissent pas la Tanière. Mais aussi, stratégiquement, c’est essayer de bouger dans notre amélioration » , ajoute le sélectionneur national.

Le cas de Formose Mendy ? Aliou Cissé faire savoir que « Le groupe est au complet. Formose (Mendy) a eu un petit pépin à la cheville. Mais, normalement, ça devrait quand même aller. Idrissa (Guèye), comme vous le voyez, est venu nous rejoindre en pleine forme. Avec Abdou Diallo. » « J’ai envie de dire que le groupe du Sénégal est là et prêt à bien préparer ce match contre l’Algérie».

Krépin pour remplacer Formose à droite en cas de forfait de ce dernier ? Aliou Cissé est catégorique : « Ce n’est question d’amener un autre joueur. Nous souhaitons d’abord la santé à notre garçon (Formose), qu’il revienne le plus rapidement possible. Mais en réalité, dans cette équipe nationale, il y a beaucoup de possibilités. Il n’y a pas que Krépin et Formose sur le côté droit. La chance que nous avons aujourd’hui, c’est qu’on a un groupe, où il y a une certaine polyvalence. Selon les systèmes qu’on va jouer, si on n’a pas assez de latéraux, nous savons que nous pouvons jouer à trois aussi, derrière. »

A l’en croire, « L’importance, c’est surtout la mentalité que vous allez mettre dans le poste où vous allez jouer. Krépin a déjà sur ce poste-là, on l’a vu. Et c’est, effectivement, à cinq, à Bruges (Belgique). A Monaco, il continue à jouer dans ce système. »