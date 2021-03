Sénégal : D’un président à l’autre. Et le prochain ? (Par Pape Mody Sow)

Le premier président est né avant la première guerre et a été combattant durant la seconde.

Brillant homme de lettres, le président Léopold Sédar Senghor aura jeté et consolidé les bases de l’état-nation en s’appuyant sur l’école et la diversité culturelle. Avec lui, c’est le Sénégal de l’intelligentsia, des écoles de formation des instituteurs, des premiers universitaires et des acteurs culturels (1er Festival Mondial des Arts Nègres).

Son régime prit de l’eau avec les événements de Mai 1968 et des manifestations de 1981 contre l’article 35 – de la constitution – jugé dynastique.

Le deuxième, le président Abdou Diouf, administrateur civil de son état a mis l’accent sur le maillage administratif et politique du pays, à travers la promotion des administrateurs civils rompus à l’organisation et la méthode à travers le BOM, les politiques de décentralisation et de déconcentration qui ont donné naissance aux communautés rurales et les sous-préfectures de proximité.

Ce fut le temps, d’une part, des grandes réformes territoriales surtout liées à la décentralisation ; et de l’explosion multipartite d’autre part. Tout ceci dans le contexte des ajustements structurels préconisés par les institutions de Brettons Wood. Il fut dur et souple à la fois avec l’opposition. Les événements de 1988 et la dévaluation du CFA ainsi que les émeutes de l’électricité fragilisèrent grandement son pouvoir.

Le président Abdoulaye économiste et financier talentueux a marqué son magistère du sceau des grands projets comme le Nepad, la Goana, la Grande Muraille Verte, l’autoroute à péage, la Porte du 3éme Millénaire, les écoles, lycées, collèges et universités de proximité. Il savait allier montages financiers osés et projets socio-culturels grandioses, Grand Théâtre, Monument de la Renaissance, Fesman…).

Il était d’un mélange si curieux de Senghor et Mamadou Dia. Les manifestations du 23 juin 2011 et l’arrogance des derniers moments de ses hommes, et le rejet du sentiment juste ou faux largement partagé qu’il préparait son fils à sa succession eurent raison sur son régime.

Arrive le magistère du président ingénieur pétrolier Macky Sall, élu pour rétablir la justice qui entreprend le rattrapage sur le retard accusé dans le domaine des infrastructures, et change le Sénégal physiquement. Le pôle de Diamnadio projeté â l’image de Putrajaya (Malaisie) est la vitrine du Sénégal horizon 2035.

Il a beaucoup misé sur les infrastructures de désenclavement et d’intégration comme le pont de Farafenni sur le fleuve Gambie, ou celui de Rosso sur le fleuve Sénégal.

C’est avec lui, que l’ère du Sénégal pétrolier et gazier s’ouvre. L’histoire le retiendra.

Les dernières manifestations ont secoué son régime durement éprouvé par la pandémie covid19.

Sans une bonne canalisation du cocktail de revendications pour trouver des solutions à la hauteur des exigences et des attentes, tout est dans l’ordre du possible.

Plus vite la réconciliation autour des questions de bonne gouvernance, d’inclusion sociale par l’insertion professionnelle des jeunes désœuvrés par l’ampleur de la crise, mieux ce sera.

Le prochain président du Sénégal devra avoir le profil d’un ingénieur hydraulicien disposant de bonnes connaissances des chaînes de valeurs. Ce sera un atout pour réussir le pari le plus vital pour l’économie durable qu’est la souveraineté alimentaire qui garantit à la fois l’autosuffisance et la sécurité alimentaires grâce à une agriculture modernisée porteuse d’emplois massifs et de croissance.

Papa Mody Sow journaliste consultant