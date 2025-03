Sénégal : Hausse des prix à la consommation au mois de février 2025

Au mois de février 2025, les prix à la consommation se réhaussent de 0,6% sur un an. C’est ce qui ressort de la dernière publication de l’Agence nationale de statistique et de la démographie (ANSD). Cette dernière souligne que malgré une inflation modérée au mois de février 2025, certains secteurs enregistrent de fortes hausses de prix des biens et services de consommation.

En effet, selon l’ANSD repris par Pressafrik, « les prix « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » s’accroissent de 10,2% ». Ceux de « l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage », des services de « restaurants et d’hébergement » ont augmenté respectivement, de 2,3% et 2,0%.

Par ailleurs, ajoute la même source, « les évolutions des prix des services de « transport » (+1,0%) et de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+0,8 %) contribuent également à cette tendance haussière ».

En outre, informe l’ANSD, »bien que la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » soit modérée (+0,6%), leur impact sur l’évolution des prix à la consommation demeure significatif ».

Les prix des biens et services de « d’information et de communication » ont connu aussi une hausse (-6,9%). Toutefois, s’est réjoui l’agence, ils ont « amoindri l’inflation du mois de février 2025 ».