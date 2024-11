Sénégal : Les prix à la consommation ont augmenté…en 2024

Selon les dernières données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), reprises par Dakaractu, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en septembre 2024 par rapport au mois précédent. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées (+1,5%), des biens et services divers (+0,4%), ainsi que des services liés au logement, à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres combustibles (+0,3%). Si cette évolution mensuelle est significative, l’inflation reste inférieure à celle de l’année précédente, avec une baisse de 0,6% par rapport à septembre 2023.