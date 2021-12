Sénégal…Les turcs offrent une chirurgie gratuite à 300 patients de la cataracte

Du 28 au 31 décembre, en partenariat avec le Forum Islamique et le développement et l’éducation au Sénégal, la branche allemande de l’organisme humanitaire international « Diyanet Vakfi » du gouvernement turc organise un camp gratuit de chirurgie de la cataracte pour soigner les personnes atteintes de la pathologie.

Abritée par le centre médico-social de l’IPRES, la campagne d’opérations chirurgicales gratuites pour soigner la cataracte est une occasion pour l’ophtalmologiste Dr Demba Diop, responsable du service ophtalmologie de l’IPRES de remercier les partenaires turcs qui, selon lui, ont permis de faire ce travail qui n’est pas une mince affaire.

« Avoir à opérer 300 patients ça demande un budget et aussi il faut avoir un grand cœur pour pouvoir le faire gratuitement. Vous savez tous qu’ici à l’IPRES, on gère le 3ème âge qui est une couche fragile financièrement et on avait l’habitude de faire au maximum 10 malades par semaine. Je crois que si on nous permet de faire 300 malades en 4 jours, c’est significatif, grandiose et à saluer ».

De leurs côtés, les représentants de l’Organisme Étatique turc venus d’Allemagne ont magnifié le déroulement du camp et se sont félicités par la voix de Tajettin Onal, de la collaboration avec le médico-social de l’IPRES.

De quoi se réjouir les bénéficiaires comme Abdoulaye Faye, chauffeur de taxi venu de Fass Mbao qui souffrait de la pathologie depuis deux ans et recouvre aujourd’hui la vue : « Je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup les initiateurs sans qui je n’aurais jamais fait cette opération qui coûte excessivement chère et je n’avais pas les moyens de le faire »

Selon le représentant de Diyanet au Sénégal, Dr Mohamed Said Ba, par ailleurs Sg du Forum Islamique pour le Développement et l’Education au Sénégal, une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été dégagée pour la réalisation du camp de chirurgie de la cataracte.

Et parallèlement, d’autres activités dans le domaine de la santé ont été récemment faites notamment des opérations du cœur à des enfants issus de familles défavorisées à l’hopital de Grand Yoff qui nécessitait même de faire appel à des experts étrangers. Et bien d’autres actions sociales sont menées par l’organisme Turki Diyanet Vakfi à travers le Sénégal, notamment la construction de forages, d’établissements scolaires, de dispensaires et d’assistance à des personnes démunies en période de ramadan et de tabaski entre autres.

Aly Saleh