Sénégal-loyer : « L’Etat prépare une nouvelle réforme pour une baisse du prix »

Sept (7) ans après la mise en application de la loi de 2014, les prix du loyer ont explosé. Pour y remédier, l’État prépare une nouvelle réforme, selon la Secrétaire d’État auprès du ministère de l’Urbanisme, de logement et de l’hygiène, chargée du logement.

« Dans l’application de la loi de 2014, certains n’ont pas joué franc-jeu. Et 5 ans après, quand on étudie la courbe, on voit que ça remonte. Ça retourne au niveau de 2014. On s’en désole. Je tiens à rassurer que des travaux sont en cours pour la réforme de la loi de 2014 », a annoncé Victorine Ndeye, repris par PressAfik.

Invitée du « Grand Jury » de la RFM, elle annonce qu’au niveau du ministère de l’Urbanisme, une Direction de la régulation et du suivi des politiques en matière d’habitat a été créée. Donc, le gouvernement travaille à une « baisse des loyers par rapport à la régulation, à travers la Direction de la régulation. »