Sénégal…Quand le masque anti-Covid perd sa valeur

Au début de la première vague de l’épidémie (décembre 2019), les rares masques anti-covid 19 disponibles en pharmacie et homologués se vendaient à 1.000 CFA/unité. D’où la ruée vers ces fameux masques bleus devenus un produit sanitaire très rare. Au fur et à mesure que les délégués médicaux et commerçants importaient des masques, le prix a baissé jusqu’à 750 CFA, puis 500 CFA, ensuite 250 CFA. La loi de l’offre et de la demande a joué à plein au rythme des vagues plus moins ravageuses de la pandémie.

Pour preuve, « Le Témoin » quotidien a constaté qu’après le passage de la quatrième vague alimentée par le variant Omicron, les masques chirurgicaux se vendaient à 100 CFA/unité c’est-à-dire au même prix que les journaux dans les différents carrefours de Dakar. Puis, au fur et à mesure que la pandémie refluait, les prix des masques ont plongé du nez. Ils sont tombés à 50 CFA puis 25 CFA pièce c’est-à-dure qu’ils s’achetaient au prix des petits sachets d’eau.

Dès lors que le port du masque n’est pratiquement plus obligatoire, ou alors le non-port est toléré, les commerçants véreux et opérateurs ont fini par vider leurs magasins afin de jeter leurs stocks de masques encombrants dans la rue : 15 CFA rek l’unité ! Soit 750 CFA pour une boîte de 50 masques chirurgicaux. Devant les banques et autres supermarchés « Auchan », certains mendiants vous filent gratuitement un masque tout en espérant de l’aumône en retour. D’un instrument de protection sanitaire, le masque est devenu aujourd’hui une… sébile.