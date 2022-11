Marche programmée de la CAP, pour libérer Pape Alé Niang : Les leçons des Etats-Unis, avec l’affaire Assange et Weakyleeks !

Accusé de divulgation de documents et d’informations considérés « secret défense », et « TOP secret », Assange fut immédiatement poursuivi, par la Justice américaine, et n’a pu éviter la prison, qu’en s’exfiltrant secrètement des Etats-Unis qui n’ont pas hésité de lui discerner un mandat d’arrêt international.

Ni aux Etats-Unis, au Canada, et encore moins en Europe, aucune organisation, ou personnalité de défense de la démocratie et de la liberté de presse, n’a accusé ces Etats d’avoir porté atteinte à la liberté de presse, d’expression ou d’opinions !

Aucune organisation de défense de la liberté de presse, ni aucun journaliste, n’a considéré que les poursuites contre Assange constituaient une menace, à l’exercice de leur profession !

Les rares organisations et personnalités qui ont défendu Assange, considèrent que sa détention serait incompatible avec son état de santé, et non pour son droit de liberté de presse !

Même en France, lorsque Médiapart a été poursuivi pour publication d’informations ou de documents considérés « secret défense » ou « TOP secret », personne ne s’est levée pour défendre son droit à la liberté d’expression, et de liberté de presse !

C’est ainsi, qu’il fut souvent jugé et condamné, sans que des vagues de protestations se soient soulevées !

Dans ces affaires qui impliquent des journalistes de renommée mondiale, aucune voix ne s’est levée pour accuser le gouvernement américain ou français, d’entraves à la liberté de presse, ou à la liberté d’expression et d’opinions !

Ce n’est qu’ avec l’affaire Pape Alé Niang, accusé des mêmes motifs qu’ Assange, et MEDIAPART, où dans notre pays, des « apprentis sorciers », camouflés derrière le drapeau de la profession de journaliste, et d’organisations de défense des droits des journalistes, se mobilisent pour défendre Pape Alé Niang, au nom de la liberté de presse , au prétexte , de défendre le libre exercice de leur profession, qui serait , menacé par le gouvernement du Sénégal, qui le poursuit , en justice !

Ce faisant, ils se transforment en mouvements liberticides, qui défendent l’irresponsabilité du journaliste, qui peut se permettre de diffuser n’importe quelle information, sans égard, à leurs conséquences sur la sécurité de leur pays, ni sur l’honorabilité de hautes personnalités de l’Etat.

Ils justifient cet aveuglement, totalement corporatiste de bas étage, par la nature exceptionnelle, qu’ils confèrent à la profession de journaliste, qui serait courageusement d’informer l’opinion, quelle que soit la sensibilité de l’information !

Cette vision tronquée de la nature de la profession de journaliste est une menace véritable, à la liberté de presse, en favorisant des dérives liberticides !

Il faut arrêter ces personnes incrustées, dans la noble, et gratifiante profession de journaliste, qui font de leur profession, un moyen d’enrichissement par le chantage, ou un moyen de pression sur les pouvoirs publics

Ces journalistes de type nouveau, bénéficient de soutien d’organisations et de personnalités de défense des droits de l’homme, souvent étrangères à des fins inavouées !

Républicains, démocrates et patriotes de tout le pays, sauvons la profession de journaliste, de ces vautours encagoulés, qui usent et abusent de nos acquis démocratiques, et de nos libertés, pour prendre notre peuple en otage, pour atteindre leurs objectifs apatrides !

Ibrahima SENE PIT-SENEGAL