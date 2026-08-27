Serigne Abou Sy annonce une plainte contre Serigne Moustapha

Une partie de la famille de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum durcit le ton contre Serigne Moustapha Sy. Invité de Babacar Fall dans l’émission « RFM Matin », sur les ondes de la Radio Futurs Médias (RFM), Serigne Abou Sy, l’un des fils du regretté guide religieux, a annoncé l’intention d’engager une action en justice contre le responsable moral du mouvement des Moustarchidines Wal Moustarchidaty. Cette sortie s’inscrit dans un climat de tensions persistantes qui opposent, depuis le décès du père, les enfants de Soxna Aïda Dème à leur frère Serigne Moustapha Sy.

​« La famille de Serigne Cheikh va porter plainte contre Serigne Moustapha Sy. Que la justice soit faite », a martelé Serigne Abou Sy au micro de la RFM, sans toutefois préciser pour l’instant la juridiction saisie ni le calendrier exact de la procédure.

​Les propos les plus explosifs de cet entretien concernent le financement du Gamou organisé au Champ de courses de Tivaouane. Selon Serigne Abou Sy, la tenue de cet événement aurait bénéficié d’un appui financier direct de la présidence de la République. « Serigne Moustapha Sy a reçu des fonds politiques émanant du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C’est grâce à cet argent qu’il a pu organiser le Gamou au Champ de courses », a-t-il affirmé publiquement.

​Poursuivant ses révélations, Serigne Abou Sy est également revenu sur la nature des relations qu’entretenait Serigne Moustapha Sy avec leur père de son vivant, soutenant qu’une rupture durable s’était installée entre eux bien avant sa disparition. « Serigne Moustapha Sy n’a pas vu Serigne Cheikh depuis février 2012, c’est-à-dire cinq ans avant son décès », a-t-il soutenu.

​Ces déclarations fracassantes viennent raviver une guerre intestine qui couve depuis plusieurs années au sein de la famille de Serigne Cheikh, marquée par de profondes divergences autour de la mémoire et de l’héritage du défunt calife des Moustarchidines.

Source : Seneweb