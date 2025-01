Serigne Guèye Diop annonce la création de 2 000 boutiques de référence

Dans une intervention sur la RTS dans l’émission Point de Vue, Le ministre de l’Industrie et du Commerce s’est prononcé sur les récentes tensions sur le marché liées à des spéculations sur les prix. Dans l’émission Point de Vue sur la RTS hier, Serigne Guèye Diop a annoncé un projet de modernisation du commerce de détail avec la création de 2 000 boutiques de référence à travers le pays.

Selon lui, ces boutiques seront équipées de systèmes de congélation et fonctionneront à l’énergie solaire, permettant de garantir l’hygiène et la conservation des produits. Le projet, ajoute-t-il, vise à créer entre 20 000 et 30 000 emplois. Il a également assuré qu’il n’y avait pas de pénurie de produits essentiels comme le riz, l’huile, ou le sucre. Il a ainsi expliqué que la fermeture temporaire des importations était destinée à favoriser l’écoulement de la production locale et à réguler le marché. Serigne Guèye Diop a souligné que des stocks importants de sucre sont disponibles dans le pays.