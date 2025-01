CEM Samba Kandji de Malika : Le Bureau du Principal Incendié

Le Collège d’Enseignement Moyen Samba Kandji, à Malika, a été victime d’un acte de vandalisme dimanche 12 janvier 2025. Le bureau du principal a été saccagé et incendié, causant d’importants dégâts matériels. L’Union des Enseignants du Sénégal (UES) condamne fermement cet acte et appelle à un renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires.

Les dégâts sont considérables : une partie du mobilier a été détruite par les flammes et de nombreux matériels didactiques ont été saccagés. « Un acte de vandalisme que nous condamnons avec la dernière énergie », a déclaré Abdourahmane Kane, Secrétaire Général National de l’Union des Enseignants du Sénégal (UES).

Pour lui, cet acte représente une « barbarie sauvage et mesquine » qui appelle des mesures urgentes. Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés en pleine journée. La gendarmerie a été saisie et une enquête est en cours pour identifier les responsables de cet acte inqualifiable. En attendant, les enseignants et les syndicats appellent les autorités à prendre des mesures pour protéger les infrastructures scolaires et prévenir de telles attaques à l’avenir.

L’Union des Enseignants du Sénégal (UES) réclame un renforcement de la sécurité dans les écoles et collèges du pays. « Les auteurs de ces actes doivent être traqués, retrouvés et punis à la hauteur de leur forfait », a ajouté Abdourahmane Kane dont les propos sont rapportés par Igfm.