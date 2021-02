Serigne Mansour SY Jamil le seul à avoir voté non à la levée de l’immunité parlementaire de Sonko

C’est fait ! L’Assemblée nationale a voté ce vendredi la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol présumé et menace avec arme à feu. Lors de ce vote, les députés de l’opposition et les non-inscrits ont boudé. Mais c’est la majorité parlementaire « Benno Bokk Yakaar » qui a prononcé la sentence : 90 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. Seul Serigne Mansour Sy Jamil a voté Non.

« Je suis le seul à avoir voté Non », assure le religieux aux micros des journalistes.